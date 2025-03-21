КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

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КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели. Об этом со ссылкой на радиостанцию "Голос Кореи" сообщает РИА Новости.

"Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку ее комплексной боевой способности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, к производству новой модели приступило соответствующее предприятие военной промышленности.

Испытания посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.

Ранее КНДР осуществила испытательный пуск стратегической крылатой ракеты для проверки сил ядерного сдерживания. Ракета была запущена в сторону Западно-Корейского пролива. Лидер Северной Кореи лично контролировал запуск ракеты.

В сентябре 2024 года главное управление ракетостроения КНДР провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5" со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны. Суть запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 километров.

