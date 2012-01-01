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08 апреля, 19:45

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Депутат Останина: выступление Жидковского на диктанте – вызов здравому большинству

Скандальный перформанс: почему на блогера Жидковского пожаловались в Генпрокуратуру

"Тотальный диктант" в Москве закончился скандалом: депутат Госдумы Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить одного из столичных чтецов, блогера Алексея Жидковского. В подробностях инцидента разбиралась Москва 24.

"Абсурдная ситуация"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Акция "Тотальный диктант" прошла по всему миру 5 апреля. В 2025 году в ней приняли участие 1 329 047 человек. В роли чтецов, диктующих текст, на разных площадках выступали Дмитрий Маликов, Владимир Познер, Яна Чурикова, Дмитрий Певцов и другие российские знаменитости. В свою очередь, один из столичных частных колледжей пригласил на эту роль блогера Алексея Жидковского.

Санкт-Петербургский контент-мейкер прославился в Сети прежде всего своим эпатажным стилем. Жидковский публиковал видео, в которых рассказывал, что тратит на укладку своих волос и макияж по два с половиной часа. В соцсетях он также делится бьюти-советами по уходу за собой и подбору одежды.

Жидковский зачитывал произведение Марины Москвиной "Дорога лебедей". В то же время одна из участниц диктанта поделилась в Сети, что воспринимать диктовку было непросто "из-за абсурдности ситуации". Она также рассказала, что по окончании мероприятия организаторы вручили блогеру грамоту "За вклад в развитие русского языка".

В Госдуме выбор столичного колледжа не оценили. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал генерального прокурора России Игоря Краснова проверить высказывания Жидковского на диктанте по факту возможной пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Его деятельность вызывает серьезные опасения по поводу влияния на формирование взглядов у подрастающего поколения.
Леонид Слуцкий
депутат Госдумы

Он также попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия, которые привлекли блогера "с откровенно провокационной позицией" к работе с несовершеннолетними, в том числе оценить законность использования ими средств, выделенных Фондом президентских грантов для подготовки "Тотального диктанта". Кроме того, Слуцкий призвал принять меры по устранению подобных ситуаций в будущем.

Вызов большинству

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Участие Жидковского в диктанте вызвало целую волну критики. Причастность блогера осудили активисты "Русской общины" и движения "Сорок сороков". Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем телеграм-канале назвала произошедшее вызовом "здравому российскому общественному большинству".

А что это может быть, как не пропаганда, когда никто другой, а именно известный своей позицией "трансгендер" приглашается на массовое мероприятие для совершения совершенно непрофильного для своей обычной деятельности действия?
Нина Останина
депутат Госдумы

Ее коллега, зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в беседе с "Осторожно Media" назвал выступление такого блогера на диктанте "позором" и призвал держать детей подальше от "такого рода персонажей".

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала возмущение общественности и депутатов.

"Крайне странно, что некоторые отечественные соцсети в ситуации, когда ЛГБТ признано экстремистским движением, активно продвигают такого нетрадиционного блогера – даже ставят его видео в рекомендации и приглашают спикером на фестивали, где много детей", – написала она в своем телеграм-канале.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале подчеркнула, что Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ), пригласившая скандального блогера, не имеет прямого отношения к столичной системе образования.

Даже если этот колледж имеет образовательную лицензию, уровень предоставляемых услуг и соответствие стандартам образования вызывает вопросы.
Ольга Ярославская
уполномоченный по правам ребенка в Москве

Она также призвала родителей, у которых указанное учебное заведение вызывает вопросы с точки зрения качества образования, обратиться в Роспотребнадзор.

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