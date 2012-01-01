Депутат Останина: выступление Жидковского на диктанте – вызов здравому большинству

"Тотальный диктант" в Москве закончился скандалом: депутат Госдумы Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить одного из столичных чтецов, блогера Алексея Жидковского. В подробностях инцидента разбиралась Москва 24.

"Абсурдная ситуация"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Акция "Тотальный диктант" прошла по всему миру 5 апреля. В 2025 году в ней приняли участие 1 329 047 человек. В роли чтецов, диктующих текст, на разных площадках выступали Дмитрий Маликов, Владимир Познер, Яна Чурикова, Дмитрий Певцов и другие российские знаменитости. В свою очередь, один из столичных частных колледжей пригласил на эту роль блогера Алексея Жидковского.

Санкт-Петербургский контент-мейкер прославился в Сети прежде всего своим эпатажным стилем. Жидковский публиковал видео, в которых рассказывал, что тратит на укладку своих волос и макияж по два с половиной часа. В соцсетях он также делится бьюти-советами по уходу за собой и подбору одежды.



Жидковский зачитывал произведение Марины Москвиной "Дорога лебедей". В то же время одна из участниц диктанта поделилась в Сети, что воспринимать диктовку было непросто "из-за абсурдности ситуации". Она также рассказала, что по окончании мероприятия организаторы вручили блогеру грамоту "За вклад в развитие русского языка".

В Госдуме выбор столичного колледжа не оценили. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал генерального прокурора России Игоря Краснова проверить высказывания Жидковского на диктанте по факту возможной пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).





Леонид Слуцкий депутат Госдумы Его деятельность вызывает серьезные опасения по поводу влияния на формирование взглядов у подрастающего поколения.

Он также попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия, которые привлекли блогера "с откровенно провокационной позицией" к работе с несовершеннолетними, в том числе оценить законность использования ими средств, выделенных Фондом президентских грантов для подготовки "Тотального диктанта". Кроме того, Слуцкий призвал принять меры по устранению подобных ситуаций в будущем.

Вызов большинству

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Участие Жидковского в диктанте вызвало целую волну критики. Причастность блогера осудили активисты "Русской общины" и движения "Сорок сороков". Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем телеграм-канале назвала произошедшее вызовом "здравому российскому общественному большинству".





Нина Останина депутат Госдумы А что это может быть, как не пропаганда, когда никто другой, а именно известный своей позицией "трансгендер" приглашается на массовое мероприятие для совершения совершенно непрофильного для своей обычной деятельности действия?

Ее коллега, зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в беседе с "Осторожно Media" назвал выступление такого блогера на диктанте "позором" и призвал держать детей подальше от "такого рода персонажей".

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала возмущение общественности и депутатов.

"Крайне странно, что некоторые отечественные соцсети в ситуации, когда ЛГБТ признано экстремистским движением, активно продвигают такого нетрадиционного блогера – даже ставят его видео в рекомендации и приглашают спикером на фестивали, где много детей", – написала она в своем телеграм-канале.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале подчеркнула, что Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ), пригласившая скандального блогера, не имеет прямого отношения к столичной системе образования.





Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве Даже если этот колледж имеет образовательную лицензию, уровень предоставляемых услуг и соответствие стандартам образования вызывает вопросы.

Она также призвала родителей, у которых указанное учебное заведение вызывает вопросы с точки зрения качества образования, обратиться в Роспотребнадзор.