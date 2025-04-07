Блогера Жидковского призвали проверить на пропаганду ЛГБТ

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал генерального прокурора России Игоря Краснова проверить заявления блогера Алексея Жидковского на "Тотальном диктанте" по факту возможной пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Это следует из обращения лидера партии, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Слуцкий пояснил, что Жидковский в своих соцсетях демонстрирует стиль жизни и распространяет взгляды, которые могут негативно повлиять на формирование у молодежи традиционных норм и ценностей.

В связи с этим депутат попросил дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия, которые привлекли блогера "с откровенно провокационной позицией" к работе с детьми. Кроме того, он потребовал изучить законность использования организаторами средств, выделенных Фондом президентских грантов для подготовки "Тотального диктанта".

Лидер ЛДПР считает, что при необходимости Генпрокуратура должна принять меры по устранению подобных нарушений.

Ранее суд в Москве оштрафовал телеканал "ТВ Центр" на 1 миллион рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Статья "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол" предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

