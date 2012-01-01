Депутат Останина ответила на резкую критику учебника по семьеведению

Новое учебное пособие по семьеведению, которое планируют использовать в российских школах, возмутило политиков и общественных деятелей. В первую очередь претензии связаны с привлечением в число авторов популяризаторов спорных психологических практик. Все подробности скандала – в материале Москвы 24.

Семья и "ген бедности"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Учебное пособие по внеурочному курсу "Семьеведение" для учащихся 5–7-х и 8–9-х классов презентовали 28 марта. Во главе команды из 16 авторов выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Теперь она предложила сделать дисциплину обязательной для всех школьников.

Однако священник Павел Островский в своем телеграм-канале обратил внимание, что в числе авторов есть специалисты со спорной репутацией. В частности, Елена Реунова и Марина Тушевская, которые являются авторами таких роликов в интернете, как "Во всем виноват ретроградный Меркурий" и "Деньги и сознание". Также Островский отметил присутствие в числе авторов Ксении Мосуновой (Губиной), связанной с родологией – псевдонаучной эзотерической концепцией о некой "родовой программе".





Павел Островский священник Кто обманул Нину Останину, которая выступает за запрет эзотерики в России, но при этом оказалась соавтором эзотерика?

Священника поддержал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенатор отметил в своем телеграм-канале, что его дети этот учебник "читать не будут". А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила в соцсетях, что Мосунова в свое время рассказывала аудитории о существовании "гена бедности".

"Депутаты теперь взялись за продвижение курсов инфомошенников в школах или как это понимать?" – задалась вопросом общественница.

Коллектив авторов вызвал удивление и в Госдуме. Коллега Останиной, зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в беседе с "360" выразил надежду, что учебник до школ не дойдет. Также он призвал запретить "эзотерикам" приближаться к теме образования. А депутат Сардана Авксентьева направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой проверить спорное пособие.

Что говорят авторы?

Фото: Агентство "Москва"/ Василий Кузьмиченок

В Минпросвещения от скандального издания открестились. В пресс-службе ведомства заявили изданию "Подъем", что об использовании пособия можно будет говорить только после того, как работу возьмут на экспертизу. Пока же коллектив авторов создал "нечто, что правильнее назвать "книжкой". До учебника ей пока еще "далековато", заключили в пресс-службе.

Пособие по семьеведению выпустило издание "Просвещение". Его главный редактор Надежда Колесникова в эфире РБК указала, что недопустимых тем в учебнике не поднималось. По ее словам, издательство не участвовало в их отборе, а Ксения Мосунова написала только одну главу и сделала это "очень вдохновенно".

Депутат Госдумы Нина Останина в интервью изданию "Подъем" назвала выпады в адрес учебного пособия "заготовленной провокацией". Также она пояснила, что пока это лишь "учебное пособие", которое может стать учебником только после включения семьеведения в школьную программу.





Нина Останина депутат Госдумы Поэтому до того, как Минпросвещения издаст соответствующий указ, это учебное пособие. Поэтому у нас сейчас время, чтобы этот пилотный выпуск был обсужден, подвергнут критике со всех сторон, чтобы мы внесли изменения в этот учебник.

В деятельности Ксении Мосуновой парламентарий не увидела ничего необычного. При этом Останина отметила, что Мосунова – "профессиональный психолог с базовым психологическим образованием".

"У нас людей оценивают, а не идеи. Мне важнее идеи, которые заложены в учебнике", – заявила депутат.

Сама Ксения Мосунова после свалившейся критики рассказала в своем телеграм-канале, что после презентации "столкнулась с невероятным в своей жизни хейтом", и призвала аудиторию быть добрее.





Ксения Мосунова один из авторов учебного пособия по семьеведению Этот учебник – это наша большая любовь к миру. К людям. К нашей стране. Простите нас, что мы захотели поделиться этим с людьми. Наши намерения были и есть только положительные.

А вот Марина Тушевская заявила в своем телеграм-канале, что она вместе с Еленой Реуновой попросили убрать себя из числа авторов пособия. Они утверждают, что их ввели в заблуждение, сказав, что "учебник официальный". После скандала Тушевская заявила, что сожалеет о своем участии в этом проекте.

