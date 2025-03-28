Депутат Останина предложила сделать курс "Семьеведение" обязательным для всех школьников

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В России могут сделать образовательный курс "Семьеведение" обязательным для всех школьников. С соответствующим предложением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Согласно ее инициативе, курс будет входить в программы внеурочной деятельности. Она также подчеркнула, что он должен быть включен в федеральные образовательные программы как прямая нормативно-обусловленная рекомендация.

Чиновница напомнила, что преподавание "Семьеведения" уже осуществляется в 42 регионах страны.

"Больше того, на площадке нашего комитета два года назад была создана рабочая группа, которая и занималась изучением практики реализации этого проекта в наших образовательных организациях во всех регионах", – цитирует ее ТАСС.

Введение "Семьеведения" как отдельного обязательного предмета предложили еще в 2023 году. На тот момент предмет преподавался в рамках курса "Обществознание".

В начале 2024 года было решено проводить уроки в виде факультатива в системе воспитательной части процесса. Пояснялось, что на занятиях ученики должны рассуждать и учиться ответственности, а не получать оценки.

В апреле того же года министерство просвещения утвердило программу школьного курса семьеведения. В него вошли лекции о семейных ценностях и гиперопеке, советы по поиску спутника жизни и рекомендации о ведении семейного бюджета.