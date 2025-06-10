Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 10:00

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Уличная выставка к 80-летию Победы открылась на Чистопрудном бульваре

Уличная выставка к 80-летию Победы открылась на Чистопрудном бульваре

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Уличная экспозиция открылась на Чистопрудном бульваре. Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Москвичи и гости столицы могут увидеть ее до 22 июня включительно.

По словам организаторов выставки, авторы представленных работ в первую очередь делали акцент на людях. Главные герои – это москвичи разных поколений, которых объединяет любовь к своей стране и родному городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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