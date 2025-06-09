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09 июня, 07:45

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В Москве стартовала летняя программа для детей

В Москве стартовала летняя программа для детей

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В столице подготовили серию мероприятий для детей на время летних каникул. На проспекте Мира в "Галерее самоцветов" открылась интерактивная выставка "Тайны драгоценных камней". Помимо экскурсии, гостей ждут мастер-классы и развлекательные активности.

На улице Рождественка в павильоне "Ракета" 9 июня пройдут встречи с персонажами детских книг, организованные издательством. В программе – игры и творческие занятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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