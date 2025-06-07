Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 9 по 15 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В музее-панораме "Бородинская битва" можно бесплатно в понедельник, 9 июня, посетить выставку "Свой взгляд". На ней представлена коллекция акварельных иллюстраций известного художника-графика Александра Мелихова к роману Льва Толстого "Война и мир". Его работы отличаются точностью и достоверностью в деталях исторических костюмов, изображении батальных и жанровых сцен.

В этот же день горожане могут посетить экспозиции "Дача" и "Народные картины" Галереи Илья Глазунова, а 10 июня – Музей русского лубка и наивного искусства. В настоящее время там открыта выставка "Отцы и дети", которая посвящена профессиональным династиям в среде художников-наивов.

К акции присоединится и "Мультимедиа-арт-музей". На третьем этаже учреждения все желающие могут познакомиться с творчеством советского художника Гарифа Басырова. На выставке "Другое измерение" представлены циклы работ "Обитаемые пейзажи", "Горожане за городом", офорты "Космос", "Люди с грузом", "Спящие" и другие.

На седьмом этаже доступна выставка "Свидетельства войны. 1941–1945. Новые поступления в коллекцию МАММ", на которой представлены снимки Евгения Халдея, Бориса Кудоярова, Марка Редькина и других военных фотографов.

Государственный Дарвиновский музей можно бесплатно посетить 11 июня. На выставке художников-анималистов "Бестиарий" демонстрируются работы нескольких десятков столичных мастеров, которые в разных стилях и техниках изображают как настоящих, так и вымышленных существ. Кроме того, в учреждении доступна для просмотра экспозиция "Черный континент, или Путешествие по разноцветной Африке" – первая масштабная выставка музея, посвященная природе, культуре и истории Африки.

В четверг, 12 июня, в усадьбе Останкино жители могут узнать о реставрации ее дворца-театра. Выставка "Deus conservat omnia. История реставрации Останкинского дворца" повествует об архитектурных и инженерных особенностях здания, в котором сохранились сцена, зрительный зал, машинерия и подлинные интерьеры конца XVIII века.

В свою очередь, музей-усадьба "Кусково" предложит москвичам познакомиться с выставками "Территория керамики" и "Бисерные истории". Первая рассказывает об основных этапах и направлениях развития керамической промышленности в XX–XXI веках, а вторая демонстрирует сокровища бисерного собрания конца XVIII – XIX века.

13 июня для бесплатного посещения будут открыты все площадки Музея Москвы. Например, на основной площадке на Зубовском бульваре можно осмотреть выставку "Высоко под землей". Проект представляет столичный метрополитен как подземный музей, где каждый день пассажиры соприкасаются с мозаиками, рельефами и скульптурами.

В музее "Садовое кольцо" гости посетить выставку "Нереализованные проекты XX века. От Сретенки до проспекта Мира". Посетители познакомятся с авторскими проектами братьев Весниных, Ивана Жолтовского, Иосифа Ловейко и других известных архитекторов прошлого столетия.

В музее-заповеднике "Коломенское" для бесплатного посещения будет работать выставка "Вехи истории Коломенского" в комплексе Передних ворот. Там представлены археологические находки, вооружение русского воина и архитектурная керамика.

В воскресенье, 15 июня, горожане могут прогуляться по музею-заповеднику "Царицыно" и посетить выставки, посвященные декоративно-прикладному искусству. Например, экспозиция "Урал: металл и камень" представляет собой рассказ об уральских ювелирах второй половины XX – начала XXI века. Гости познакомятся с ювелирными изделиями украшенными топазами, гранатами, цитринами и другими камнями.

Бесплатные билеты на выставки можно оформить на портале mos.ru

Между тем в Музее гаража особого назначения в павильоне № 53 на ВДНХ откроется выставка "Время не ждет! Часы и часовые механизмы из ведущих музеев Москвы". Экспозиция будет доступна для посещения с 12 июня по 16 ноября. Гости смогут на ней увидеть часовые коллекции из Политехнического музея, ГИМ, Музея современной истории России и других учреждений.