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07 июня, 18:15

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Выставка "Полосатое совершенство" открылась в Дарвиновском музее

Выставка "Полосатое совершенство" открылась в Дарвиновском музее

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Выставка "Полосатое совершенство", посвященная дикой природе Приморского края, открылась в Дарвиновском музее.

Задача данной экспозиции – привлечь внимание общественности к сохранению обитателей Дальнего Востока. В выставке представлено свыше 100 картин и скульптур. На них изображены около 50 видов животных, в том числе амурские тигры, дальневосточные леопарды, лесные коты, рыси, гималайские и бурые медведи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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