Выставка "Полосатое совершенство" открылась в Дарвиновском музее

Выставка "Полосатое совершенство", посвященная дикой природе Приморского края, открылась в Дарвиновском музее.

Задача данной экспозиции – привлечь внимание общественности к сохранению обитателей Дальнего Востока. В выставке представлено свыше 100 картин и скульптур. На них изображены около 50 видов животных, в том числе амурские тигры, дальневосточные леопарды, лесные коты, рыси, гималайские и бурые медведи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.