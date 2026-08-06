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06 августа, 11:27

Общество

Москвичи проголосовали за возвращение скульптуры на крышу здания на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи в рамках проекта "Активный гражданин" проголосовали за возвращение исторического облика дому 17 на Тверской улице и воссоздание утраченной скульптуры девушки на башне-ротонде. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В голосовании приняли участие 143 632 человека. 80% респондентов высказались за возвращение фигуры на крышу здания, 8% – против, еще 12% предпочли довериться мнению специалистов. Теперь архитекторы приступят к детальной проработке концепции с учетом современных технологий и материалов.

Здание было возведено по проекту архитектора Аркадия Мордвинова с 1939 по 1941 год в рамках реконструкции улицы Горького – так тогда называлась Тверская. Скульптура девушки высотой около семи метров венчала угловую башню-ротонду и стала архитектурной доминантой Пушкинской площади. В поднятой над головой руке она держала серп и молот – символы советского государства.

В разные годы в доме жили скульптор Сергей Коненков, музыкант Александр Гольденвейзер, авиаконструктор Михаил Гудков и драматург Григорий Горин.

Есть версия, что на создание силуэта статуи скульптора Георгия Мотовилова вдохновил образ примы Большого театра Ольги Лепешинской. Горожане прозвали скульптуру балериной, а само здание – домом под юбкой. В 1958 году статую демонтировали из-за плохого технического состояния.

Решение москвичей позволит воссоздать и сохранить для будущих поколений уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль.

Ранее в проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосований за победителей общегородского фотоконкурса "Район глазами жителя". В нем приняли участие свыше полумиллиона москвичей.

В частности, в номинации "Московский дворик" лидерами стали фотографии Ольги Токаревой, Елены Кащенко, Александра Грешневикова и Марины Шаминой. Они показали уютные уголки столицы.

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