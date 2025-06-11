В рамках проекта "Лето в Москве" для детей" пройдут концерты, спектакли и квест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В рамках проекта "Лето в Москве" для детей" с 11 по 15 июня пройдут фестивали, мастер-классы, спектакли, концерты и цирковые шоу. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в кинопарке "Москино" для гостей подготовили различные мастер-классы с 12 по 15 июня с 11:00 до 20:00.

В шатре на центральной площади желающие смогут сплести корзинки или обереги из бересты, а также задекорировать матрешек. На площадке "Соборная площадь Москвы" проведут мастер-классы реконструкторы, а в "Ковбойском городке" можно будет познакомиться с работой почтовой службы в Америке XIX века. На площадке "Москва 1940-х" для гостей проведут курс молодого бойца.

Летняя программа "Музыкальная гостиная" проводится в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, "Фили", "Музеон", "Красная Пресня", Измайловском, "Кузьминки-Люблино", Таганском, "Москворецкий", "Митино", усадьба Воронцово и зона отдыха "Покровский берег". Каждую субботу с 19:00 до 21:00 посетители могут услышать джазовые импровизации и рок-баллады.

В свою очередь, музей-заповедник "Коломенское" проведет мероприятие "День России" 12 июня. В программу входят выступления оркестров и джазовых коллективов, мастер-классы и прочие мероприятия.

В рамках фестиваля "Театральный бульвар" гостям покажут несколько спектаклей. На сцене на Чистопрудном бульваре 11 июня в 17:00 и 12 июня в 14:00 артисты Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В. С. Золотухина представят "Сказку о царе Салтане". Театр "Снарк" 15 июня в 16:00 покажет спектакль-вербатим "Тили-тесто".

Московский международный дом музыки 14 июня в 13:00 покажет спектакль "Сказки у камина". Также в рамках проекта "Зал "Зарядье" – детям" 14 июня в 13:00 в малом зале пройдет детская программа "Нелли Букашкина поет песни сказочных злодеев".

На нескольких площадках Москвы можно будет оценить цирковые дивертисменты. В кинопарке "Москино" цирк шапито покажет выступления воздушных гимнастов. В программе – номера с гусями, собаками и алжирскими львами.

В Измайловском парке проведут выступления бенгальских тигров и мишек-акробатов, эквилибристов, гимнастов и клоунов. Преставления пройдут с 12 по 15 июня в 14:00 и в 18:00.

Между тем на фестивале "Молодежная точка" расположены тематические хабы, где ежедневно проходят лекции и мастер-классы. Например, 11 июня в хабе "Развитие" состоится серия настольных игр.

До 7 сентября на роллердроме можно присоединиться к сеансам катания на роликах или "Танцплантации". Каждую пятницу на роллердроме проходит "Час с "Союзмультфильмом".

На центральной площади кинопарка "Москино" гости смогут доставить письмо-треугольник до адресата в квесте "Почтальон Победы", выполняя различные задания.

Кроме того, в столице пройдет масштабный чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Каждый день дети и взрослые могут принять участие в соревнованиях на Тверском бульваре и на других площадках.

На Тверском бульваре также запланированы заезды на гоночных сиденьях. 11 июня они пройдут с 12:00 до 20:00, 12 и 13 июня – с 12:00 до 21:00.

На площадках "Арт-студия" можно будет посетить мастер-классы по живописи. С 12:00 до 19:00 11, 12 и 13 июня на Чистопрудном бульваре гостей научат создавать пейзажи и натюрморты в различных художественных техниках. Аналогичные занятия состоятся на Сретенском бульваре.

При этом на Страстном бульваре детей от шести лет научат основам живописи. Мастер-классы будут проводиться в нескольких точках с 12:00 до 19:00.

В арт-павильоне "Ракета" проекта "Сделано в Москве" на улице Рождественке пройдут творческие мастер-классы. Занятие по вышиванию состоится 12 июня в 17:00, а в 19:00 гости смогут собрать конструктор.

Также 14 июня на Болотной площади состоится большой праздник мороженого.

Школа робототехники и программирования "Код робота" проведет мастер-класс, где ребята смогут погрузиться в мир электроники, 3D-моделирования и программирования. Занятия будут проходить с 10 по 13 июня и 16 июня с 13:00 до 14:00.

Компьютерная академия "Топ" 14 июня в 13:00 проведет мастер-класс по программированию "Создаем летнюю локацию в Roblox Studio".

Кроме того, в эти дни Государственный Дарвиновский музей приглашает гостей на выставки "Легенда о белом льве" и "Бессмертный полк российских генетиков". В свою очередь, галерея самоцветов приглашает на интерактивную экскурсию "Там, где расцветают кристаллы. Выставка камней и кристаллов".

На нескольких городских площадках проводятся мероприятия проекта "Книга в городе".

В Пушкинском сквере 11 июня состоится встреча и автограф-сессия с писателем, автором стихов и прозы для детей Юлией Весовой. А на Сретенском бульваре 12 июня можно будет посетить презентацию детской книги "Все о морской тельняшке". Ее проведет писатель-маринист, публицист, поэт, военный моряк Александр Козлов.

Здесь же 14 июня пройдут театрализованные чтения в рамках театрально-литературного проекта "Хорошо читать!".

Участие в отдельных мероприятиях требует предварительной регистрации.

В Москве продолжается ландшафтный фестиваль "Сады и цветы" в рамках проекта "Лето в Москве". Флагманские площадки появились на площади Революции, Манежной площади и рядом с торговым центром "Охотный Ряд".

Всего в течение фестиваля "Сады и цветы" в Москве появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления будет использовано свыше 500 тысяч растений. Сами площадки открыты для свободного посещения.