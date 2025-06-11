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Спорт

"Мой район. Новости": в Щукине открыли бесплатный корт для падел-тенниса

"Мой район. Новости": в Щукине открыли бесплатный корт для падел-тенниса

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Корт для падел-тенниса открыли на площадке "Московских сезонов" на улице Авиационной в районе Щукино. Местные жители занимаются там почти каждый день – аренда бесплатная, а записаться можно через mos.ru.

Падел – это смесь большого тенниса, сквоша и пинг-понга, освоить игру можно за месяц. При необходимости игре научат инструкторы, они же помогут подобрать напарника для игры.

Площадки "Московских сезонов" работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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