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18 июня, 10:45

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"Мой район. Новости": дом Моссельпрома начали реставрировать

"Мой район. Новости": дом Моссельпрома начали реставрировать

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Памятник русского конструктивизма в Пресненском районе ждет обновление. В Калашном переулке началась реставрация дома Моссельпрома – здания, которое известно своими рекламными надписями в стилистике 1920-х годов.

Помимо обновления фасада и надписей, специалисты восстановят метлахскую плитку в подъезде, отреставрируют окна и двери. Дом считается одним из архитектурных символов Москвы – он был построен еще в 1912 году, и его история тесно связана с развитием городской промышленности.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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