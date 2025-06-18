18 июня, 10:45Город
"Мой район. Новости": дом Моссельпрома начали реставрировать
Памятник русского конструктивизма в Пресненском районе ждет обновление. В Калашном переулке началась реставрация дома Моссельпрома – здания, которое известно своими рекламными надписями в стилистике 1920-х годов.
Помимо обновления фасада и надписей, специалисты восстановят метлахскую плитку в подъезде, отреставрируют окна и двери. Дом считается одним из архитектурных символов Москвы – он был построен еще в 1912 году, и его история тесно связана с развитием городской промышленности.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".