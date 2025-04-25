25 апреля, 11:00Город
"Мой район. Новости": на Сретенском бульваре реконструируют дом страхового общества
Здание страхового общества "Россия" в районе Красносельский, ждет масштабная реконструкция. Дом является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому проектировщики используют передовые методы – 3D-сканирование и моделирование.
Это позволяет точно восстановить исторический облик здания и сократить сроки работ. Особое внимание уделят фасаду, подъездам и декоративным элементам.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".