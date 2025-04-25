"Мой район. Новости": на Сретенском бульваре реконструируют дом страхового общества

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Это позволяет точно восстановить исторический облик здания и сократить сроки работ. Особое внимание уделят фасаду, подъездам и декоративным элементам.

Здание страхового общества "Россия" в районе Красносельский, ждет масштабная реконструкция. Дом является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому проектировщики используют передовые методы – 3D-сканирование и моделирование.

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