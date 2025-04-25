Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 11:00

Город

"Мой район. Новости": на Сретенском бульваре реконструируют дом страхового общества

"Мой район. Новости": на Сретенском бульваре реконструируют дом страхового общества

"Мой район. Новости": флагманский центр открылся на базе больницы имени Буянова в Царицыне

"Мой район. Новости": сезон летней речной навигации стартовал в столице

Мэр Москвы сообщил, какие мероприятия пройдут в столице ко Дню Победы

Башню у Савеловского вокзала сдвинут еще на 50 метров

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 апреля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 25 апреля

Московские ЗАГСы впервые провели церемонии бракосочетания на фоне цветущей сакуры

Москвичи смогут купить велосипеды сервиса "Велобайк"

Ежегодную акцию "Библионочь" в этом году посвятят 80-летию Победы

Здание страхового общества "Россия" в районе Красносельский, ждет масштабная реконструкция. Дом является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому проектировщики используют передовые методы – 3D-сканирование и моделирование.

Это позволяет точно восстановить исторический облик здания и сократить сроки работ. Особое внимание уделят фасаду, подъездам и декоративным элементам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика