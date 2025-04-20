20 апреля, 13:00Город
"Мой район. Новости": дом на Колодезной улице капитально отремонтируют
Дом на Колодезной улице преобразится в преддверии своего столетия. В здании капитально отремонтируют фасад и крышу, а также вернут ему исторический бежевый цвет.
Для обновления кирпичного дома специалисты разработали индивидуальный проект, а также подобрали самые современные отечественные материалы и технологии. Весь процесс работы обсудили и согласовали с жителями.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".