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04 апреля, 15:30

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В Москве начали подготовку цветников

В Москве начали подготовку цветников

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Несмотря на предстоящее похолодание, в столице активно готовятся к озеленению. В теплицах выращивают рассаду, стелют газоны и приводят в порядок клумбы. Первые цветы, которые появятся в городе, – тюльпаны и виола трехцветная.

Как рассказали специалисты, виола украсит Манежную площадь, скверы Большого театра, Кутузовский и Ломоносовский проспекты, Бережковскую набережную и Парк Победы. Позже, к концу мая, ее заменят однолетники – петунии, бегонии и тагетесы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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