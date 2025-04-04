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04 апреля, 08:00

Город

Более 900 веранд начали работу в столице

Более 900 веранд начали работу в столице

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В столице стартовал сезон летних веранд. С 1 апреля на улицах начали работать первые площадки – уже готовы к приему гостей более 900 веранд, а всего их планируют открыть свыше 4 тысяч. Почти половина из них будет расположена в центре города.

В этом году предпринимателям стало проще размещать веранды: для простых конструкций достаточно подать уведомление через портал mos.ru, при этом согласование больше не требуется. Главное – соблюдать установленные параметры. Необходимо оставить проход для пешеходов и использовать только промышленную мебель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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