Более 2,4 тыс москвичей вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита прошли 2 417 москвичей с начала 2025 года, передает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

С 1 января специалисты сделали более 18 тысяч соответствующих прививок. При этом текущие показатели завершивших полный курс превышают статистику 2024-го на 518 человек. Среди них 820 детей, что на 50 больше, чем годом ранее.

При этом в ведомстве обратили внимание, что Москва не входит в число регионов, где распространен клещевой энцефалит. Все случаи заражения происходят из-за того, что люди, вернувшиеся из неблагополучных по этому заболеванию мест, не были привиты.

Тем не менее Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры предосторожности во время прогулок в парках и лесопарковых зонах Москвы и отдавать предпочтение специально выделенным пешеходным зонам, а также обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

Кроме того, в рамках профилактических мер специалисты ведомства проводят противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей.

Особое внимание уделяется территориям, где были зафиксированы случаи укусов клещей. Если они обнаруживаются в парках и лесопарковых зонах, то владельцам этих территорий выдаются предписания о проведении акарицидных обработок.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", – добавили в ведомстве.

Ранее горожан предупредили о массовом пробуждении иксодовых клещей в столичных парках из-за теплой погоды. Они могут переносить опасные заболевания, такие как боррелиоз и клещевой энцефалит. Клещи активны ранним утром и вечером, предпочитая затененные и влажные места с густой растительностью.