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20 апреля, 06:43

Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве 20 апреля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве и области 20 апреля ожидается до 27 градусов и переменная облачность, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, а в Подмосковье – от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

Ранее, 19 апреля, в столице зафиксировали новый температурный максимум – воздух прогрелся до 24,2 градуса. Предыдущий рекорд для 19 апреля был установлен в 1973 году и составлял 23,6 градуса. Специалисты объясняют, что причина аномального тепла – антициклон, приносящий теплые воздушные массы с юга.

Медики объяснили, как защититься от солнца в апрельскую жару. При перегреве врачи рекомендуют как можно скорее уйти в тень, выпить прохладительные напитки или принять жаропонижающее.

Жители столицы вышли на пикники в теплые выходные 19 апреля

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