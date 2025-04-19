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19 апреля, 22:30

Общество

Медики объяснили, как защититься от солнца в апрельскую жару

Медики объяснили, как защититься от солнца в апрельскую жару

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Температура воздуха в столице поднялась до 26 градусов, что стало рекордом за последние пять лет для 19 апреля. При перегреве врачи рекомендуют как можно скорее уйти в тень, выпить прохладительные напитки или принять жаропонижающее.

Жаркая погода задержится в столице до понедельника. С 22 апреля начнутся дожди, после которых температура вернется к обычным апрельским значениям – около плюс пятнадцати.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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