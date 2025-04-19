Синоптик Вильфанд: аномальное тепло продержится в Центральной России до 22 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аномальное для апреля тепло будет сохраняться в Центральной России вплоть до вторника, 22 апреля, рассказал в беседе с агентством "Интерфакс" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что во вторник температура воздуха начнет снижаться. Прогнозируется, что уже к среде, 23 апреля, похолодает до нормальных для этого месяца показателей. Погода будет оставаться такой до конца недели.

"Начнет меняться направление ветра, он будет не с юга-запада, а с запада. Ночью температура около 10 градусов, днем 17–21", – отметил Вильфанд.

В минувшую пятницу, 18 апреля, в Москве был побит столетний температурный рекорд. Воздух на ВДНХ прогрелся до 22,5 градуса. Таким образом оказался превышен максимум, зарегистрированный в 1921 году, когда температура в этот день составила 22,1 градуса.