Москвичи поделились своими пасхальными традициями

Накануне православной Пасхи жители столицы поделились своими чувствами и традициями. Для многих праздник стал поводом вспомнить о семье, вере и добрых делах. Верующие отмечали, что Пасха наполняет внутренним светом и желанием делиться радостью.

По словам священников, символом праздника остается пасхальное яйцо – оно олицетворяет новую жизнь и воскресение. В Москве прошли встречи с представителями духовенства, а праздничную атмосферу дополнили мероприятия в городских парках.

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