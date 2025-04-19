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19 апреля, 14:15

Общество

Москвичи поделились своими пасхальными традициями

Москвичи поделились своими пасхальными традициями

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Накануне православной Пасхи жители столицы поделились своими чувствами и традициями. Для многих праздник стал поводом вспомнить о семье, вере и добрых делах. Верующие отмечали, что Пасха наполняет внутренним светом и желанием делиться радостью.

По словам священников, символом праздника остается пасхальное яйцо – оно олицетворяет новую жизнь и воскресение. В Москве прошли встречи с представителями духовенства, а праздничную атмосферу дополнили мероприятия в городских парках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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