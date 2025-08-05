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05 августа, 06:35

Культура

"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 1

"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 1

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Актер и режиссер Олег Каменщиков пытался покорить Москву после окончания школы, когда приехал поступать в столичные театральные вузы, но тогда ему это не удалось. Во второй раз он попробовал сделать это через десять лет, и попытка оказалась успешной.

В этом выпуске программы "Моя Москва" Каменщиков возвращается в районы Измайлово и Северное Измайлово. Он расскажет, кто помог ему перебраться в столицу, вспомнит, как заставил повзрослеть своего маленького сына, и покажет любимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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