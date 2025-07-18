Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная арт-индустрия включает несколько направлений творческой деятельности, а также арт-образование: курсы, мастер-классы и арт-менеджмент. В общей сложности – 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Общая годовая выручка таких компаний в прошлом году составила 5,85 миллиарда рублей. Это на 63,5% больше, чем в 2019 году, однако очевидны большие перспективы развития, особенно в ключевых направлениях, отметил мэр.

Ключевая мера поддержки арт-индустрии – предоставление площадок, в том числе в известных креативных кластерах "Винзавод", "Флакон", "Зотов", ЦТИ "Фабрика" и других. Для поддержки начинающих художников в столице открыли творческие центр "Московские мастерские". В нем обустроили 35 художественных студий, живописные и гончарные мастерские, лекторий и выставочный зал.

Резидентами "Московских мастерских" приглашают стать опытных и начинающих столичных художников. Они могут бесплатно воспользоваться мольбертами и гончарными кругами, зонами для сушки и другой инфраструктурой. Знакомить москвичей и туристов с новыми художниками и брендами помогают проекты "Зима в Москве", "Лето в Москве", ярмарки и фестивали, рассказал градоначальник.

Во время их проведения создаются пространства на центральных улицах, бульварах, площадях. Художники могут представить свои работы на тематических выставках, провести мастер-классы и поучаствовать в различных творческих мероприятиях.

Благодаря проекту Агентства креативных индустрий (АКИ) "Арт-сезоны" профессионалы и новички могут на безвозмездной основе принять участие в крупнейших российских ярмарках.

По словам Собянина, с 2023 года также реализуется проект "Арт фабрика". Он направлен на переосмысление городской среды с помощью современного искусства.

Застройщики, владельцы отелей и другие организации оставляют запрос на разработку нестандартных арт-решений, а художники, дизайнеры и архитекторы предлагают свои варианты. За два года партнерами проекта стали 28 компаний, для которых участники нашли 47 оригинальных решений.

АКИ также реализует несколько проектов для образовательной поддержки специалистов. В частности, обучающий курс "Креатус Онлайн" знакомит слушателей с основами авторского права и других прав интеллектуальной собственности.

Для художников и галеристов доступен бесплатный практико-ориентированный курс "Арт-практикум", в ходе которого участники учатся превращать творческие замыслы в убедительные предложения и презентации для потенциальных кураторов, организаций и фондов.

На занятиях специалисты рассказывают, как грамотно описать концепцию произведения, обосновать бюджет и представить визуальные материалы. Кроме того, слушатели могут узнать о главных стратегиях формирования профессиональной репутации в цифровом пространстве и оформлении портфолио.

Мэр назвал дизайн не только возможностью для самовыражения, но и динамично развивающейся отраслью экономики. С 2021 года по май 2025-го число московских компаний в сегменте интерьера и дизайна увеличилось на 18,5% – до 21,5 тысячи. Выручка организаций, занятых в отрасли с 2021 по 2024 год, выросла на 44% – до 946,1 миллиарда рублей.

Для продвижения продукции столичных дизайнеров АКИ проводит различные программы-акселераторы. Например, в 2023 году начался проект "Дизайн-цех", который направлен на разработку концепций сувенирной продукции. С момента запуска в нем поучаствовали около 500 дизайнеров и 30 партнеров-заказчиков, в числе которых Третьяковская галерея, музей-заповедник "Царицыно" и другие.

Среди других программ АКИ – "Креативный маркет". Он представляет собой серию ярмарок, где можно познакомиться с товарами московских компаний. С ноября прошлого года они привлекли свыше 72 тысяч человек.

Посетители приобрели более 5,5 тысячи изделий брендов из Москвы и других регионов страны. В общей сложности оборот компаний – участников проекта составил более шести миллионов рублей.

Помимо этого, с 2022 года совместно с Союзом дизайнеров России проводится конкурс "Фабрика дизайна". В нем могут принять участие разработчики дизайнерских решений в машиностроении, производстве мебели, туризме и других отраслях. В 2024 году свои работы представили более 500 дизайнеров из 62 российских регионов.

Большой популярностью пользуется также Московская неделя интерьера и дизайна, подчеркнул Собянин. Ее участниками становятся дизайн-студии и разработчики проектов, производители мебели, декора и отделочных материалов.

В мае этого года мероприятие посетили свыше 84 тысяч гостей, а участие в нем приняли более 1,2 тысячи компаний, из которых больше половины – московские предприниматели. При этом общая выручка компаний-экспонентов из столицы с 2021 по 2024 год увеличилась на 20%.

Мероприятие способствует развитию международного сотрудничества, поиску деловых контактов и потенциальных клиентов. Помимо российских производителей, на выставке демонстрируют продукцию и разработки зарубежных компаний. В текущем году гости увидели работы 46 организаций и дизайнеров из 15 государств мира.

Ранее Собянин заявил, что доля креативных индустрий в общем объеме валового регионального продукта в 2023 году достигла 10,1% и составила 3,3 триллиона рублей. За последние пять лет количество компаний и индивидуальных предпринимателей в этой отрасли выросло на 11,7%, превысив 113 тысяч.