Актер Никита Высоцкий рассказал о неизвестной истории из жизни своего отца

По словам актера и режиссера Никиты Высоцкого, люди видели лишь тысячную часть жизни Владимира Высоцкого. Он вспомнил, что однажды услышал от Всеволода Абдулова историю о клинической смерти поэта, произошедшей за год до его ухода.

Этот эпизод лег в основу сценария фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой". Высоцкий отметил, что тот последний год жизни его отца был насыщенным, тяжелым и трагическим, но наполненным работой и творчеством.

Большое интервью с Никитой Высоцким выйдет в пятницу, 25 июля, в эфире телеканала Москва 24.