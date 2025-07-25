25 июля, 14:15Культура
Актер Никита Высоцкий рассказал о неизвестной истории из жизни своего отца
По словам актера и режиссера Никиты Высоцкого, люди видели лишь тысячную часть жизни Владимира Высоцкого. Он вспомнил, что однажды услышал от Всеволода Абдулова историю о клинической смерти поэта, произошедшей за год до его ухода.
Этот эпизод лег в основу сценария фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой". Высоцкий отметил, что тот последний год жизни его отца был насыщенным, тяжелым и трагическим, но наполненным работой и творчеством.
Большое интервью с Никитой Высоцким выйдет в пятницу, 25 июля, в эфире телеканала Москва 24.