Москвичи могут сдать нормативы ГТО на городских площадках проекта "ГТО в парках". Там же профессиональные инструкторы проводят тренировки.

Занятия проходят в десяти локациях. Среди них – народный парк "Панфиловский", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", парки "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня". Также тренировки ведут в Измайловском парке, парке Олимпийской деревни, парке "Академический", парке имени Юрия Лужкова и парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.