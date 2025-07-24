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24 июля, 23:00

Спорт

Москвичи могут сдать нормативы ГТО на городских площадках

Москвичи могут сдать нормативы ГТО на городских площадках

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Москвичи могут сдать нормативы ГТО на городских площадках проекта "ГТО в парках". Там же профессиональные инструкторы проводят тренировки.

Занятия проходят в десяти локациях. Среди них – народный парк "Панфиловский", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", парки "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня". Также тренировки ведут в Измайловском парке, парке Олимпийской деревни, парке "Академический", парке имени Юрия Лужкова и парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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