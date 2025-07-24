Проект "Лето в Москве" подготовил афишу мероприятий на 24 июля

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 24 июля можно отправиться на выставку в Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Экспозиция приурочена к 90-летию завершения строительства здания.

Арт-павильон "Шахматная фигура" приглашает на экскурсию "Золотые места столицы". Участников проведут по Волхонке, Берсеневской и Болотной набережных, мимо дома культуры "ГЭС-2" и знаменитого Дома на Набережной. Кроме того, на ВДНХ на фестивале "Спорт и искусство" профессиональные атлеты из разных стран покажут номер "Колесо смерти", трюки на огромном батуте и многое другое, а также установят мировой рекорд по самому массовому номеру воздушных гимнастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.