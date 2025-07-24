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Новости

24 июля, 07:45

Город

Проект "Лето в Москве" подготовил афишу мероприятий на 24 июля

Проект "Лето в Москве" подготовил афишу мероприятий на 24 июля

Жителям и гостям столицы рассказали, какие занятия предлагает проект "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали о вариантах детского досуга 3 июля

Проект "Лето в Москве" представил развлекательную программу на 3 июля

Москвичам и гостям города рассказали о вариантах детского досуга в столице

Уникальные вещи из прошлого представили на летнем блошином рынке "Мосвинтаж"

Жителей столицы пригласили на представления гимнастов, жонглеров и клоунов

Москва 24 представила варианты детского досуга 26 июня

Жителям столицы представили варианты досуга на проекте "Лето в Москве"

Жителям и гостям Москвы представили детскую развлекательную программу на 23 июня

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 24 июля можно отправиться на выставку в Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Экспозиция приурочена к 90-летию завершения строительства здания.

Арт-павильон "Шахматная фигура" приглашает на экскурсию "Золотые места столицы". Участников проведут по Волхонке, Берсеневской и Болотной набережных, мимо дома культуры "ГЭС-2" и знаменитого Дома на Набережной. Кроме того, на ВДНХ на фестивале "Спорт и искусство" профессиональные атлеты из разных стран покажут номер "Колесо смерти", трюки на огромном батуте и многое другое, а также установят мировой рекорд по самому массовому номеру воздушных гимнастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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