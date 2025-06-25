Праздничная программа ко Дню молодежи подготовлена в павильоне "Макет Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Праздничная программа ко Дню молодежи подготовлена в выставочном павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Мероприятия пройдут 27 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Жителей и гостей столицы пригласили на экскурсии по архитектурному макету Москвы, а также на светотехнические представления, которые позволят посмотреть на развитие города. Кроме того, посетителей ждут интерактивные викторины, где можно будет выиграть призы.

Экскурсии стартуют в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. На них горожане и туристы познакомятся с историей создания макета, технологией его изготовления и узнают интересные факты об архитектуре города. Кроме того, специалисты расскажут посетителям, почему Москву называют городом на семи холмах.

Затем гости смогут принять участие в викторинах. Они начнутся в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40. В ходе мероприятия нужно будет ответить на 10 вопросов о столице, а участникам, которые успешно справятся с заданиями, вручат призы.

Светотехнические представления будут проводиться каждые полчаса с 11:00 до 19:30. Шоу созданы с применением передовых технологий. Они позволят увидеть архитектурные особенности Москвы в новом свете.

Программа Дня молодежи объединит 250 площадок по всему городу. Она охватит площадки проекта "Лето в Москве", в том числе ВДНХ, парки, музеи, культурные центры и прочее.

Самым масштабным станет фестиваль "День молодежи", его основные мероприятия пройдут на Болотной площади. Там выступят молодые музыканты и популярные артисты, а эксперты проведут консультации и помогут определиться с будущей профессией.