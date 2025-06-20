Москвичи могут спланировать летний досуг с сервисом "Мосбилет"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жители столицы могут спланировать летний досуг с сервисом "Мосбилет" на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

Как отметил министр, для москвичей и гостей города подготовили тысячи мероприятий.

"Только в парках пройдет свыше 10 тысяч событий, а за три месяца работы фестиваля "Театральный бульвар" покажут более 600 постановок", – сказал Фурсин.

Сервис "Мосбилет" подскажет, какие события проходят на главных площадках города, в том числе в Музее Москвы, музее-заповеднике "Царицыно", Музее космонавтики и других. Также он поможет оформить билеты или зарегистрироваться на события в рамках фестиваля "Лето в Москве".

В свою очередь, замруководителя департамента информационных технологий Борис Фролов добавил, что в сервисе собраны все ключевые события сезона. В нем также можно получить персональные рекомендации, указав свои предпочтения по видам мероприятий.

"Недавно в сервисе появилась еще одна полезная функция, благодаря которой можно купить билет сразу, а информацию о зрителе заполнить позже. Это особенно удобно в те моменты, когда документа нет под рукой", – подчеркнул Фролов.

В разделе "Спектакли" собраны премьеры сезона и мероприятия по Пушкинской карте, а в разделе "Концерты" – анонсы событий. На главной странице сервиса собраны подборки событий в парках и спортивных мероприятий. Также в нем можно забронировать беседку для пикника либо мангальную зону в парке или у воды.

Кроме того, "Мосбилет" приглашает на "Киновыходные" в кинопарк "Москино". Любители квестов могут отправиться в путешествие по тематическим площадкам парка.

Между тем жители и гости столицы смогут посетить концерты, мастер-классы и танцевальные вечеринки 20, 21 и 22 июня в рамках проекта "Лето в Москве".

В рамках фестиваля "Театральные выходные" 22 июня на сцене большого амфитеатра можно будет увидеть спектакли и постановки по пьесам писателей-фронтовиков и посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Гостям представят в том числе спектакль "Ясным ли днем" по мотивам рассказа Виктора Астафьева.