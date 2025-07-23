Жителям столицы рассказали, каким спортом можно заняться на площадках "Лета в Москве"

На площадках проекта "Лето в Москве" можно заняться всевозможными видами спорта. Например, в Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" работает Шахматный сквер, а на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также пешеходных улицах и в парках проходят турниры по игре "Камень, ножницы, бумага".

Кроме того, открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва". Активным отдыхом можно заняться более чем в 50 локациях проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.