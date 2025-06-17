Теннисист Кафельников: российские спортсмены не видят, к чему можно стремиться

Фото: ТАСС/Андрей Иванов

Главная трудность в работе с молодыми российскими теннисистами заключается в том, что они не видят, к чему можно стремиться, поскольку более трех лет не выезжают на соревнования в Европу. Об этом заявил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников.

Он отметил, что в России есть теннисисты которые "потенциально могут играть", и при этом они технически оснащены. Тем не менее, по словам Кафельникова, с ними приходится проводить большой объем работ.

"Да, мы выжимаем максимум из того, что перед нами стоит, через большие, титанические усилия, но этого пока что недостаточно, к сожалению", – рассказал он в беседе с порталом "Чемпионат".

Вместе с тем спортсмен указал, что в России принимаются все меры, чтобы юные теннисисты смогли выезжать на международные соревнования и видели своих конкурентов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал недопуск российской сборной по хоккею до участия в Олимпиаде 2026 года. Он заявил, что если Россия потеряла влияние на мировой хоккей и страну некому защищать в этом плане, то она перестала быть хоккейной державой.