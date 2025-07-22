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22 июля, 12:00

Спорт

В Театральном проезде в Москве открылся Шахматный сквер

В Театральном проезде в Москве открылся Шахматный сквер

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На площадках проекта "Лето в Москве" можно заняться различными видами спорта. Например, в Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также бульварах, пешеходных улицах и в парках. Кроме того, открыта 41 локация турнира "Герои шахматной доски. Москва".

Вдобавок к этому, активным отдыхом можно заняться в рамках проекта "Спортивные выходные". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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