В Театральном проезде в Москве открылся Шахматный сквер

На площадках проекта "Лето в Москве" можно заняться различными видами спорта. Например, в Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер. Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также бульварах, пешеходных улицах и в парках. Кроме того, открыта 41 локация турнира "Герои шахматной доски. Москва".

Вдобавок к этому, активным отдыхом можно заняться в рамках проекта "Спортивные выходные". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.