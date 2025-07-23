Педагог-психолог объяснила, как разнообразие досуга влияет на жителей Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сезонные проекты в Москве изменили формат отдыха, а досуг стал более доступным и разнообразным. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила педагог-психолог городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Наталья Паршина.

"Все больше горожан выбирают прогулки в парках, открытые кинопоказы, фестивали, занятия спортом на свежем воздухе. Появились новые площадки и маршруты – и это делает досуг более доступным и разнообразным", – отметила она.

По словам специалиста, такие изменения оказывают положительное влияние на психологическое состояние горожан. Благодаря смене деятельности тело восстанавливает силы, а мозг может отвлечься от повседневности. Как объяснила эксперт, уютные и атмосферные пространства предоставляют бодрость и вдохновляют.

Также психолог указала, что совместные активности способны укрепить социальные связи.

"Такой досуг повышает уровень личного благополучия – напоминает, что жизнь состоит не только из обязанностей, но и из радости и новых впечатлений. Когда человек сам выбирает, как провести время – заняться спортом, сходить на культурное мероприятие или просто погулять, – он чувствует себя более свободным", – подчеркнула Паршина.

Собеседница агентства обратила внимание на значимость досуга для молодежи, отметив, что в таком возрасте люди ценят живое общение, а городские проекты превращаются в альтернативу скроллингу в соцсетях.

Она добавила, что молодые люди формируют здоровые привычки, а разнообразие видов отдыха дает свободу в поиске интересных вещей.

Ранее в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Москвичи смогут поделиться своими идеями о новых мероприятиях в парках в следующем году в рамках "Лета в Москве". На выбор представлены 10 популярных природных зон, включая Парк Горького, где можно посетить танцы, уроки боевых искусств, спортивные тренировки, фестиваль искусств "Горький+", выставку художников-сюрреалистов, выступления артистов и конкурсы.

