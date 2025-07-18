"Активные граждане" поделятся идеями летних мероприятий в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новое голосование началось на проекте "Активный гражданин", в нем москвичи смогут поделиться своими идеями о новых мероприятиях в парках в следующем году в рамках "Лета в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На выбор представлены 10 популярных природных зон, включая Парк Горького, где можно посетить танцы, уроки боевых искусств, спортивные тренировки, фестиваль искусств "Горький+", выставку художников-сюрреалистов, выступления артистов и конкурсы.

Другая зеленая зона – Измайловский парк. Здесь работает цирк шапито, проходят мастер-классы фестиваля "Сады и огороды", концерты духового оркестра, а по выходным – занятия по йоге, растяжке и фехтованию.

В саду имени Н. Э. Баумана горожане могут послушать джаз, советское ретро, французскую и итальянскую музыку, поучаствовать в уроках испанского и английского языков, а юные гости узнают о правилах и технике безопасности при работе с 3D-ручкой в рамках проекта "Досуг в парках".

Поделиться своими идеями можно также для парков "Северное Тушино", "Москворецкий", Лианозовского и Таганского парков, лесопарка "Кусково", сада "Эрмитаж" и музея-заповедника "Царицыно".

Если подходящей природной зоны в списке не оказалось, то можно предложить свой вариант. Принять участие в голосовании могут все пользователи "Активного гражданина" со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Лучшие идеи реализуют в 2026 году в рамках проекта "Лето в Москве".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что проект "Активный гражданин" поставил новый рекорд: 7 тысяч голосований и более 300 миллионов мнений. По его словам, благодаря горожанам удалось построить Большую кольцевую линию (БКЛ) метро и запустить Московские центральные диаметры (МЦД).

Кроме того, Солнцевская линия метро была продлена до аэропорта Внуково, выбраны станции подземки с лучшим дизайном – "Марьина Роща" "Рижская" и "Сокольники", также на маршруты вышли электробусы.

