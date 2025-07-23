Фестиваль велопроката состоится на Северном речном вокзале

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гостей и жителей столицы приглашают посетить фестиваль "ВелобайкФест", организованный сервисом проката "Велобайк". Он впервые пройдет на Северном речном вокзале 26 июля, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Его цель – показать, насколько интересным, безопасным и комфортным может быть современный прокат", – цитирует вице-мэра пресс-служба Дептранса.

В частности, посетителям расскажут, как выбрать подходящий транспорт. Также они узнают, как обезопасить свои поездки и сделать их более комфортными, добавил Ликсутов.

Для участников подготовили обширную программу, которая продлится несколько часов – с 12:00 до 16:00. Она включит в себя мероприятие "Школа безопасности", где гости научатся правилам дорожного движения и освоят навыки безопасного передвижения по городу.

Детей ждет специальная зона, оснащенная полосой препятствий. Там же пройдут различные активности. Главной частью программы станет показ новинок сезона: электроскутеров, механических и детских велосипедов. Участникам расскажут и продемонстрируют, как управлять каждым из них. Помимо этого, все желающие смогут получить подарки и приобрести сувениры.

Ранее в Москве открылась регистрация на второй Ночной велофестиваль, который состоится 2 августа. Мероприятие впервые пройдет на Садовом кольце.

Началом события станет открытие фестивального городка на Зубовской площади в 20:00, попасть в который можно будет со стороны Большой Пироговской улицы. Сам велофестиваль стартует в 21:00, 22:00 и 23:00. Вся программа продлится до 01:00.