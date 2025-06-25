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25 июня, 08:00

Спорт

15-летний москвич победил шахматиста Магнуса Карлсена на международном онлайн-турнире

15-летний москвич победил шахматиста Магнуса Карлсена на международном онлайн-турнире

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15-летний шахматист из Москвы Максим Иванников обыграл гроссмейстера Магнуса Карлсена – пятикратного чемпиона мира по рапиду и восьмикратного по блицу. Победа была одержана в третьем раунде международного онлайн-турнира "Титульный вторник", где участвуют только обладатели международных шахматных званий.

Стартовали продажи билетов на матч за Суперкубок России по футболу. Встреча между "Краснодаром" и ЦСКА состоится 12 июля в Казани, начало в 18:00. Самые дешевые билеты стоят 450 рублей, самые дорогие из доступных – 3,5 тысячи рублей. Купить билет можно только при наличии карты болельщика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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