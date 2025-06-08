Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия ждет возвращения UFC осенью 2025 года

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Москва ждет возвращения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в РФ осенью 2025 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

"Давайте творить историю", – добавил он.

В апреле Дмитриев сообщил о работе по возвращению UFC в Россию. Вскоре президент чемпионата Дана Уайт подтвердил, что турнир может вернуться в РФ.

По его словам, переговоры относительно этой темы проводятся. При этом глава РФПИ выразил уверенность, что в случае положительного исхода турниры "UFC Russia" будут одними из самых лучших в мире.

Кроме того, Дмитриев пожелал увидеть на турнире противостояние между российским бойцом смешанных единоборств Мовсаром Евлоевым и австралийцем Александром Волкановски.