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08 июня, 19:09

Политика

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия ждет возвращения UFC осенью 2025 года

Фото: AP Photo/Gregory Payan

Москва ждет возвращения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в РФ осенью 2025 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

"Давайте творить историю", – добавил он.

В апреле Дмитриев сообщил о работе по возвращению UFC в Россию. Вскоре президент чемпионата Дана Уайт подтвердил, что турнир может вернуться в РФ.

По его словам, переговоры относительно этой темы проводятся. При этом глава РФПИ выразил уверенность, что в случае положительного исхода турниры "UFC Russia" будут одними из самых лучших в мире.

Кроме того, Дмитриев пожелал увидеть на турнире противостояние между российским бойцом смешанных единоборств Мовсаром Евлоевым и австралийцем Александром Волкановски.

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