Дмитриев: глава UFC Дана Уайт подтвердил возможность возвращения UFC в Россию

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что UFC может вернуться в Россию. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

О работе по возвращению UFC в Россию Дмитриев сообщал в начале апреля.

По словам Уайта, сейчас проводятся переговоры по этому поводу. Дмитриев выразил уверенность, что в случае положительного исхода турниры "UFC Russia" будут одними из самых лучших в мире.

Глава РФПИ также пожелал увидеть на этом турнире противостояние между российским бойцом смешанных единоборств Мовсаром Евлоевым и австралийцем Александром Волкановски. По предположениям Дмитриева, впервые в истории у России по результатам этого боя будет сразу три чемпионских пояса в UFC.

РФПИ и еще несколько международных соинвесторов являются партнером "UFC Russia" и с 2018 года развивают индустрию смешанных единоборств в стране.

Ранее россиянин Магомед Анкалаев сумел победить бразильца Алекса Перейру. Таким образом российский спортсмен стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Боец одержал победу единогласным решением судей.

