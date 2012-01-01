Анкалаев стал пятым российским чемпионом UFC в истории

В ночь на 9 марта россиянин Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, победив на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе действующего обладателя титула бразильца Алекса Перейру. Боец из Дагестана стал пятым представителем РФ, кому удалось завоевать пояс в промоушене. Об историческом поединке расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/John Locher

Россиянин Магомед Анкалаев получил второй шанс в карьере побороться за пояс UFC в полутяжелом весе. Первая попытка 32-летнего бойца – против поляка Яна Блаховича в декабре 2022-го – закончилась скандалом: практически все были уверены, что спортсмен из Дагестана станет новым чемпионом, но судьи сенсационно насчитали ничью. К новому шансу через серию побед Магомеду пришлось двигаться больше двух лет.

Отобрать титул у бразильца Алекса Перейры – задача со звездочкой. Во-первых, 37-летний спортсмен – одна из главных звезд UFC. Южноамериканец выходил уже на четвертую защиту титула за год, и предыдущие три он заканчивал досрочно. Плюс ко всему Перейра завоевывал пояс не только в полутяжелом, но и в среднем весе. Глава UFC Дана Уайт допускал, что в случае победы над Анкалаевым бразилец мог возглавить рейтинг лучших бойцов вне весовых категорий (P4P), подвинув с трона самого Ислама Махачева.

Во-вторых, Магомеду пришлось драться во время священного для мусульман месяца Рамадан, а пост предполагает отказ от еды и питья в светлое время суток. Боец признался, что ему пришлось нарушить его в последнюю неделю перед поединком: он пил воду, так как весогонка без этого невозможна. В остальном же Анкалаев строго соблюдал пост, что так или иначе сказывается на организме.

В-третьих, против Магомеда была публика арены в Лас-Вегасе, где состоялся поединок против Перейры. Когда голос UFC Брюс Баффер объявлял россиянина, зрители свистели, а как только дело дошло до бразильского любимчика, трибуны взревели. Но Анкалаев заставил их замолчать.



Фото: AP Photo/John Locher

Магомед занимался самбо и греко-римской борьбой, при этом он великолепен еще и в стойке. Против бразильского ударника россиянин за все пять раундов не провел ни одного тейкдауна (а попыток было немало), но в то же время частенько занимал центр октагона и роскошно работал руками и ногами. А в конце второго раунда Анкалаев шарахнул с левой в голову Перейре так, что тот попятился к сетке. Добить Алекса чуть не хватило времени. Именно в тот момент он наверняка понял, с кем имеет дело.

Да, Анкалаев частенько вязал Перейру в попытке перевести события в партер, что не добавляло поединку зрелищности. В такие моменты бойцы выясняли отношения под мощнейший свист аудитории, которая к тому моменту была избалована сумасшедшей зарубой в со-главном бою UFC 313 между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым. Но Магомеду на внешние факторы было все равно: он шел к своей цели, методично перемалывая Перейру и набирая за это судейские баллы.

В итоге все три арбитра единогласно отдали титул Анкалаеву (49:46, 48:47, 48:47) – пятому в истории российскому чемпиону UFC после Олега Тактарова, Петра Яна, Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Магомед шел к этому с 2018 года, проведя 15 поединков – это самый долгий путь всех среди представителей нашей страны. Более того, Анкалаев стал первым россиянином, отобравшим пояс у его обладателя (другие бились за вакантный титул), и первым, кто сделал это в полутяжелом весе.





Магомед Анкалаев чемпион UFC в полутяжелом весе Словами не передать, я так долго шел к этому. И вот моя мечта на мне (имеется ввиду чемпионский пояс. – Прим. ред.). Ничего не удивило в бою, я мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс.

"Я шел на него. Он обычно работает первым номером, но здесь я хотел сам так действовать. Мой план сработал", – сказал Анкалаев в интервью сразу после боя.



Фото: AP Photo/John Locher

Надо сказать, что на Дане Уайте не было лица: одна из главных звезд промоушена уступила бойцу, которого глава UFC не раз критиковал за "скучный" стиль. Но на пресс-конференции превосходство Анкалаева в бою с Перейрой он не оспаривал – по его подсчетам Магомед тоже был впереди.

При этом Уайт подчеркнул, что UFC может организовать реванш. Жаждут его и оба бойца: бразилец заявил, что когда его прижимали к сетке, соперник якобы "ничего не делал", а россиянин в ответ предпочел устранить все оставшиеся вопросы повторным поединком в октагоне.

Но это все – потом. А сейчас Анкалаев имеет полное право насладиться заслуженным триумфом.

