Зрители раскритиковали судейство боксерского боя между Биволом и Бетербиевым

Россиянин Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе, победив другого представителя РФ Артура Бетербиева в Эр-Рияде в ночь на 23 февраля. Таким образом, Бивол взял реванш за поражение в октябре 2024 года. О ярких моментах боя и эмоциональной реакции экспертов и фанатов на его результат расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бой-реванш россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма) смотрели десятки миллионов телезрителей в более чем 200 странах. Все ждали, чем же ответит Бивол на поражение в первом бою в Эр-Рияде в октябре 2024-го, после которого многие были убеждены: рефери украли у Дмитрия победу.

Новую главу саудовцы организовали всего за четыре месяца и увеличили бойцам гонорар: по данным СМИ, если за прошлую битву оба гарантированно получили по 10 миллионов долларов, то сейчас – примерно вдвое больше. Но для них эта история не только и не сколько про деньги: Бетербиев и Бивол и так не особо ладят за пределами ринга, а теперь у Дмитрия были еще и личные счеты за первое поражение в карьере.

Его команда явно сделала правильные выводы. С первых минут 12-раундового боя Бетербиев ожидаемо занял центр ринга и старался включать фирменный прессинг, однако Бивол сокрушительно контратаковал и перемещался гораздо активнее по сравнению с октябрьским боем. "БТР" никак не мог подстроится под стиль соперника, да еще и получал оглушительные удары в голову и корпус.

Правда, в четвертом раунде Бивол будто взял паузу и сбавил обороты, чем Бетербиев пытался воспользоваться сполна. Но Дмитрий выстоял, и его кувалды в дальнейшем заработали с новой силой. Понятно, что признанный панчер Бетербиев не оставался в стороне: к концу 12-го раунда у Бивола хлестала кровь из рассечения около глаза. Но Дмитрий попадал гораздо чаще, результатом чего стали многочисленные гематомы на лице соперника – в гораздо большем количестве по сравнению с первым боем.

Удивительно, но и в таком поединке один из трех судей умудрился насчитать ничью 114–114. Двое других же отметили в своих записках 116–112 и 115–113 в пользу Бивола – третьего в истории абсолютного чемпиона мира по боксу из России. В интервью сразу после поединка триумфатор не скрывал своего счастья.





Дмитрий Бивол абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Если быть честным, я проиграл первый бой. И, как будто бы, мне стало легче, проще. Надеюсь, что я сделал достаточно. Я был просто лучше, легче, более расслабленным. Мне очень хотелось добыть эту победу.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Артур Бетербиев, который только что пережил первое поражение в карьере, хоть и был расстроен, но нашел в себе силы поздравить соперника (правда, отказался пожать ему руку). При этом "БТР" не стал комментировать решение судей и заявил, что теперь намерен выйти против Бивола вновь. Дмитрий, к слову, тоже выразил готовность, так что, судя по всему, трилогии – быть.





Артур Бетербиев бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе В первом бою я победил, во втором проиграл. Теперь мое время, чтобы вернуться. Реванш? Это не в полной мере зависит от меня, но, безусловно, я хотел бы.

После поединка Дмитрия Бивола поздравил футбольный клуб "Зенит" – боксер родился в Кыргызстане, а в подростковом возрасте его семья переехала в Санкт-Петербург. Также слова поддержки он получил от непобежденного американца Терренса Кроуфорда.

"Поздравляю чемпиона! Дмитрий Бивол, ты сделал это", – написал боксер в соцсетях и опубликовал фото, где обнимает увешенного поясами россиянина.

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший в свою очередь заявил ТАСС, что Бивол провел отличную работу над ошибками.

"Это был хороший бой в его исполнении, гораздо лучше, чем первый. Третий бой – тоже интересное развитие истории", – заявил экс-боксер.

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в беседе со "Спорт-Экспрессом" назвал бой "потрясающим по всем аспектам" и тоже отметил работу команды Бивола над ошибками.





Григорий Дрозд экс-чемпион мира по версии WBC На мой взгляд, Дмитрий выиграл девять раундов из двенадцати, а Артур взял лишь три, но при этом стоит сказать, что Бетербиев все равно хорошо смотрелся. Он был максимально готов, но у него была проблема в отсутствии плана Б. Как только Дмитрий перестроился, Артур перестал попадать и получать хорошие эпизоды.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

А вот болельщики в соцсетях снова бросились критиковать судей. Точнее, одного арбитра – того, что насчитал ничью.

"Судья, который 114–114 дал, видимо, другой бой смотрел"; "судья, который дал ничью – отстранение пожизненное"; "даже в этом бою судья умудрился ничью насчитать", – негодуют фанаты.

В то же время в комментариях фактически единодушие: Бивол, в отличие от Бетербиева, выдал свой лучший бокс.

"Димон – красава, был лучшей версией себя"; "вообще без шансов. Пару раундов Бетербиев забрал, это факт. Весь поединок Бивол доминировал"; "Бетербиев прессинговал, и уважение за это, но Бивол его прочитал полностью, – на один удар три шло. Нельзя тут ничью было дать", – поделились впечатлениями зрители в соцсетях.

Теперь большинство в предвкушении третьего боя. Правда, некоторым в комментариях показалось, что поражение Бетербиева – лишь часть бизнес-плана по организации трилогии и извлечении из этого максимальной прибыли. Пусть это останется их личной точкой зрения, которая может не совпадать с мнением редакции.

