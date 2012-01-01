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16 ноября, 12:12

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Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в своем первом профессиональном бою за 19 лет

"Избили пенсионера": почему зрителей взбесило возвращение Майка Тайсона на ринг

В ночь на 16 ноября 58-летний экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг: в главном бою вечера в Арлингтоне легендарный спортсмен проиграл 27-летнему боксеру и бывшему блогеру Джейку Полу. Почему многих зрителей взбесил поединок, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: AP Photo/Julio Cortez

"Позор", "кринж", "цирк", – какие только эпитеты не попадались в Сети еще до боя бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона и бывшего блогера Джейка Пола, который давно боксирует как профессионал. Но многие все же ностальгически верили, что великий 58-летний спортсмен как следует отделает 27-летнего выскочку по прозвищу "Проблемный ребенок".

Тайсон не участвовал в профессиональных боях 19 лет, когда ушел в 2005-м после шестого поражения в карьере. Да, был поединок против Роя Джонса-младшего в 2020-м, но он носил статус выставочного. Битва с Джейком Полом должна была пройти еще летом, но у экс-чемпиона внезапно обострилась язва желудка. "Железный Майк" серьезно потерял в весе и чуть не погиб, но все же успел восстановиться к ноябрю.

Если к язве прибавить возраст (хотя для него Тайсон в мощнейшей форме), прошлые проблемы с запрещенными веществами и попадание в инвалидное кресло пару лет назад, возникал логичный вопрос: зачем? Сам спортсмен в интервью говорил про желание проверить себя, а злопыхатели объясняли все гонораром в 20 миллионов долларов и в потенциале столько же с учетом бонусов.

Джейк Пол же в принципе делает свою спортивную карьеру на громких именах в возрасте – причем не обязательно боксерах. До Тайсона бывший блогер с 20-ю миллионами подписчиков на YouTube уже собрал 10 побед в 11 поединках. И обещал скинуть "железного Майка" с трона, регулярно задирая его на предматчевых мероприятиях.

Вообще изначально бой задумывался как выставочный, однако затем обрел статус профессионального. Договорились драться восемь раундов по две минуты в более тяжелых перчатках для снижения травматичности. На 80-тысячном стадионе в Арлингтоне был биток (рекордные для бокса 17,8 миллиона долларов от продажи билетов), а трансляция собрала миллионы зрителей. И все они увидели, как Тайсон просто пытается выстоять.

Он смог продержаться до конца, хотя те же букмекеры в это не верили. Джейк Пол пару раз хорошенько проверил голову и корпус бывшего чемпиона на прочность, но в целом все же аккуратничал с легендой. Тайсон плыл, задыхался, с каждым раундом выходил на двухминутку все тяжелее, но не упал. Под конец боя Пол даже поклонился Майку за его стойкость.

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Но судьи единогласно отдали победу 27-летнему спортсмену. Иного и быть не могло: Майк нанес всего 18 успешных ударов из 97, а оппонент – 78 из 278. Однако несмотря на разгром, после боя Тайсон отказался вешать перчатки на гвоздь.

Не удивлен, что так произошло. Ничего никому не пытался доказать, просто рад, что получилось провести бой. Пол – хороший боец. Конец ли это моей карьеры, зависит от ситуации. Не думаю, что это мой последний бой. Возможно, вызову на поединок его брата.
Майк Тайсон
бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе

После поединка в соцсетях многие зрители остались разочарованы увиденным. Некоторые и вовсе намекали на "договорняк", по которому "железный Майк" просто должен был достойно проиграть.

"Такой бой смотреть аж больно. Как бьют деда!" – признался один из комментаторов.

"Тайсон перчатку прикусывал все время, чтобы автоматом не влетела Полу в челюсть. Цирк, лучше бы я спал", – написал другой пользователь (сам Тайсон объяснил прикусывания "навязчивой идеей, от которой он никак не может избавиться").

"Майк даже не бил его, все восемь раундов стоял как статуя, и будто не понимал, что от него требуется", – поделился своим мнением комментатор.

"Просто считайте, избили пенсионера", – констатировал другой пользователь.

Чемпион, а приходится участвовать вот в таких шоу за деньги, развлекать публику, все свои достижения обнулять.
пользователь

При этом многие фанаты респектуют Тайсону за мужество и невероятную для 58 лет выносливость.

"Старина не в глухом нокауте, и на том спасибо", – подчеркнул зритель.

Фото: AP Photo/Julio Cortez

"Вы вообще понимаете, что Тайсону под 60 годиков, и он на приличном уровне противопоставил себя молодому и вполне натренированному? Это уже победа для него реально, что он по очкам проиграл. Думал, Джейк Пол будет убедительнее", – эмоционально высказался комментатор.

Также многие отнеслись к Тайсону с пониманием, так как после завершения карьеры 20 миллионов долларов плюс бонусы на дороге уж точно не валяются. Зрители признаются, что для них "железный Майк" в любом случае навсегда останется легендой спорта, и он заслужил достойную безбедную пенсию.

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Камзин Никита

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