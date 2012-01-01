Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в своем первом профессиональном бою за 19 лет

В ночь на 16 ноября 58-летний экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг: в главном бою вечера в Арлингтоне легендарный спортсмен проиграл 27-летнему боксеру и бывшему блогеру Джейку Полу. Почему многих зрителей взбесил поединок, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Julio Cortez

"Позор", "кринж", "цирк", – какие только эпитеты не попадались в Сети еще до боя бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона и бывшего блогера Джейка Пола, который давно боксирует как профессионал. Но многие все же ностальгически верили, что великий 58-летний спортсмен как следует отделает 27-летнего выскочку по прозвищу "Проблемный ребенок".

Тайсон не участвовал в профессиональных боях 19 лет, когда ушел в 2005-м после шестого поражения в карьере. Да, был поединок против Роя Джонса-младшего в 2020-м, но он носил статус выставочного. Битва с Джейком Полом должна была пройти еще летом, но у экс-чемпиона внезапно обострилась язва желудка. "Железный Майк" серьезно потерял в весе и чуть не погиб, но все же успел восстановиться к ноябрю.

Если к язве прибавить возраст (хотя для него Тайсон в мощнейшей форме), прошлые проблемы с запрещенными веществами и попадание в инвалидное кресло пару лет назад, возникал логичный вопрос: зачем? Сам спортсмен в интервью говорил про желание проверить себя, а злопыхатели объясняли все гонораром в 20 миллионов долларов и в потенциале столько же с учетом бонусов.

Джейк Пол же в принципе делает свою спортивную карьеру на громких именах в возрасте – причем не обязательно боксерах. До Тайсона бывший блогер с 20-ю миллионами подписчиков на YouTube уже собрал 10 побед в 11 поединках. И обещал скинуть "железного Майка" с трона, регулярно задирая его на предматчевых мероприятиях.

Вообще изначально бой задумывался как выставочный, однако затем обрел статус профессионального. Договорились драться восемь раундов по две минуты в более тяжелых перчатках для снижения травматичности. На 80-тысячном стадионе в Арлингтоне был биток (рекордные для бокса 17,8 миллиона долларов от продажи билетов), а трансляция собрала миллионы зрителей. И все они увидели, как Тайсон просто пытается выстоять.

Он смог продержаться до конца, хотя те же букмекеры в это не верили. Джейк Пол пару раз хорошенько проверил голову и корпус бывшего чемпиона на прочность, но в целом все же аккуратничал с легендой. Тайсон плыл, задыхался, с каждым раундом выходил на двухминутку все тяжелее, но не упал. Под конец боя Пол даже поклонился Майку за его стойкость.



Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Но судьи единогласно отдали победу 27-летнему спортсмену. Иного и быть не могло: Майк нанес всего 18 успешных ударов из 97, а оппонент – 78 из 278. Однако несмотря на разгром, после боя Тайсон отказался вешать перчатки на гвоздь.





Майк Тайсон бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Не удивлен, что так произошло. Ничего никому не пытался доказать, просто рад, что получилось провести бой. Пол – хороший боец. Конец ли это моей карьеры, зависит от ситуации. Не думаю, что это мой последний бой. Возможно, вызову на поединок его брата.

После поединка в соцсетях многие зрители остались разочарованы увиденным. Некоторые и вовсе намекали на "договорняк", по которому "железный Майк" просто должен был достойно проиграть.

"Такой бой смотреть аж больно. Как бьют деда!" – признался один из комментаторов.

"Тайсон перчатку прикусывал все время, чтобы автоматом не влетела Полу в челюсть. Цирк, лучше бы я спал", – написал другой пользователь (сам Тайсон объяснил прикусывания "навязчивой идеей, от которой он никак не может избавиться").

"Майк даже не бил его, все восемь раундов стоял как статуя, и будто не понимал, что от него требуется", – поделился своим мнением комментатор.

"Просто считайте, избили пенсионера", – констатировал другой пользователь.





пользователь Чемпион, а приходится участвовать вот в таких шоу за деньги, развлекать публику, все свои достижения обнулять.

При этом многие фанаты респектуют Тайсону за мужество и невероятную для 58 лет выносливость.

"Старина не в глухом нокауте, и на том спасибо", – подчеркнул зритель.



Фото: AP Photo/Julio Cortez

"Вы вообще понимаете, что Тайсону под 60 годиков, и он на приличном уровне противопоставил себя молодому и вполне натренированному? Это уже победа для него реально, что он по очкам проиграл. Думал, Джейк Пол будет убедительнее", – эмоционально высказался комментатор.

Также многие отнеслись к Тайсону с пониманием, так как после завершения карьеры 20 миллионов долларов плюс бонусы на дороге уж точно не валяются. Зрители признаются, что для них "железный Майк" в любом случае навсегда останется легендой спорта, и он заслужил достойную безбедную пенсию.

