Ислам Махачев четвертый раз защитил титул UFC в легком весе

Турнир UFC 311 состоялся в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Главными событиями вечера стали два чемпионских боя с участием россиян: Ислам Махачев четвертый раз защитил пояс в легком весе, досрочно победив бразильца Ренато Мойкано, а вот Умар Нурмагомедов уступил действующему обладателю титула в легчайшем дивизионе Мерабу Двалишвили из Грузии. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Мераб Двалишвили (Грузия) – Умар Нурмагомедов (Россия)

Фото: ТАСС/Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press Wire

Первый номерной турнир промоушена в 2025 году – UFC 311 – доставил организаторам немало хлопот. Одна из проблем – бушующие в Лос-Анджелесе пожары, которые поставили проведение боев в "городе ангелов" под угрозу. Глава UFC Дана Уайт заранее анонсировал, что при худшем сценарии шоу состоится в Лас-Вегасе, однако в итоге прописка осталась прежней.

Уникальность UFC 311 – сразу два титульника с участием россиян. В первом из них Мераб Двалишвили защищал пояс в легчайшем весе против двоюродного брата самого Хабиба – Умара Нурмагомедова. Лучшим в своей категории 34-летний грузинский боец стал в сентябре 2024-го, выиграв решением в поединке с Шоном О’Мэлли. После этого 29-летний россиянин назвал Двалишвили "фейковым чемпионом", открыв тем самым портал в ад: Мераб устраивал жаркий треш-ток в интервью и на пресс-конференциях, обвиняя оппонента во всех смертных грехах. Благо, судьба и боссы UFC подвели к самому честному решению конфликта, – встрече в октагоне лицом к лицу.

Соперники старались обходиться без борьбы на канвасе, предпочитая выяснять отношения в стойке. Два раунда все было очень близко, с небольшим преимуществом Нурмагомедова, однако чем ближе дело шло к концу, тем сильнее Умар начинал проигрывать Двалишвили в плане физики. Мераб момент словил и жестко запрессинговал оппонента, да еще и периодически заигрывал с публикой.



Фото: ТАСС/Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press Wire

До конца поединка россиянин так и не нашел в себе внутренних резервов на второе дыхание, а грузина уже было не остановить. Двалишвили защитил пояс в легком весе единогласным решением судей, а Нурмагомедов проиграл впервые в карьере и прервал серию из 18 побед. После боя победитель выдал мощную мотивационную речь.

"Умар – сильный боец. Он называл меня старым, и да, я такой. Но я работаю каждый день и верю в тяжелый труд. Верьте в себя, все возможно", – сказал Двалишвили.

А вот Умар Нурмагомедов признался, что не считает себя проигравшим.



позже выяснилось, что еще в первом. – Прим. ред. ), не мог нормально бить. Но все, что происходит – по воле всевышнего.

Умар Нурмагомедов боец UFC Не согласен с поражением: на мой взгляд, я забрал первые три раунда. После третьего, кажется, сломал руку (), не мог нормально бить. Но все, что происходит – по воле всевышнего.

"Я не сержусь на судей. Меня ничего не удивило в выступлении Мераба. Я знал, что будет сложно", – добавил Нурмагомедов.

После поединка брата поддержал Хабиб, который все это время находился в его углу. Наверняка Умар проведет работу над ошибками и к следующему поединку подойдет лучшей версией себя.

Ислам Махачев (Россия) – Ренато Мойкано (Бразилия)

Фото: ТАСС/Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press Wire

Справа от имени и фамилии нашего чемпиона должна была стоять другая фамилия, но все кардинальным образом изменилось буквально за сутки до турнира. Это была вторая главная проблема и головная боль организаторов: соперник 33-летнего Ислама Махачева – армяно-российский боец Арман Царукян – неожиданно не явился на взвешивание, после чего стало известно о его травме спины.

Оппозицию действующему чемпиону в легком весе и лучшему бойцу UFC вне зависимости от категорий (P4P) нашли за считанные часы: в октагон против Махачева вышел 35-летний бразилец Ренато Мойкано, у которого за плечами была серия из четырех побед. На UFC 311 он должен был биться с Бенилом Дариушом, но планы пришлось поменять. Американец, к слову, за отмененный бой получил двойной гонорар, чем остался вполне доволен.

Все тут же вспомнили пророческие слова Мойкано: тот в конце декабря 2024-го в одном из интервью заявил, что "Царукян снимется, а я буду биться за титул". Без травмы Армана шансы сделать это у Ренато были невелики: все же бойцу, замыкающему топ-10 в своей категории, редко дают шанс на титульник. Но ухватив птицу счастья за хвост, бразилец озвучил новое пророчество: "Я стану чемпионом мира!"

Правда, в Мойкано не верили от слова совсем: букмекеры давали на его победу коэффициент в районе 10. А вот на то, что Махачев защитит титул в рекордный четвертый раз в своем дивизионе, – чуть больше 1. Самого же Ислама вообще не смутила замена бойца. По словам Даны Уайта, узнав о самоотводе Царукяна, Махачев сказал примерно следующее: "Я – чемпион, и готов драться с кем угодно".

В отличие от Мойкано, Ислам подтвердил свои слова делом. Причем сделал он это уже в первом раунде. Ренато начал поединок очень бодро, разбрасываясь ударами в стойке, и после одного из них россиянин даже попятился на настил. Но как только Махачев перевел поединок в борьбу, и без того призрачные шансы бразильца начали стремительно таять.

Ислам в фирменном стиле поймал соперника на удушающий, и Мойкано не оставалось ничего, кроме как постучать. Махачев выиграл пятый титульный бой в легком весе и защитил пояс уже в четвертый раз – новые рекорды дивизиона, прежними обладателями которых был сам Хабиб. Ислам пишет историю прямо на наших глазах.



Фото: ТАСС/Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press Wire

В интервью прямо после боя российский чемпион вновь заявил о готовности биться с кем угодно.





Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе Я всегда нацелен на финиш, а не просто болтаю. Если мой соперник даст мне малейший шанс на финиш, я воспользуюсь этим. Заниматься поиском соперников – не моя работа. Мне нравится этот пояс. Если кто-то хочет, заходите в октагон.

Признал величие Махачева и Дана Уайт: долгое время глава промоушена отказывался признавать его величие в рейтинге P4P, называя лучшим из лучших Джона Джонса.

"Окей, Ислам – номер один в моем рейтинге вне зависимости от веса. Надеюсь, вы (журналисты. – Прим. ред.) счастливы", – сказал босс UFC на пресс-конференции

Удачно турнир сложился и для других россиян. В наилегчайшем весе Тагир Уланбеков победил американца Клейтона Карпентера единогласным решением, а в среднем дивизионе Азамат Бекоев оформил нокаут в поединке с еще одним представителем США Заком Ризом. Отметим и удушающий от полутяжа Богдана Гуськова – кислород был перекрыт бойцу из Штатов Билли Элекане. Гуськов представляет Узбекистан, но на поединок он вышел со сдвоенным флагом, второй частью которого был российский.

По ходу турнира прилетела еще одна важная новость о наших бойцах. Магомед Анкалаев получил шанс на титульник против действующего чемпиона в полутяжелом дивизионе бразильца Алекса Перейры. Все состоится на UFC 313 в Лас-Вегасе в ночь на 9 марта.

Ждем и верим в еще один пояс в копилке россиян.

