Перейра защитил пояс в полутяжелом весе в главном бою турнира UFC 300

Юбилейный турнир UFC 300, который окрестили культовым еще до его начала, состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля. Состав участников и правда был невероятно сочным, но оправдались ли столь завышенные ожидания? Знает спортивный обозреватель Никита Камзин.

С места в карьер

Фото: ТАСС/Mikael Ona/ZUMA Press Wire

Двенадцать бывших и действующих чемпионов за один вечер, 20 рейтинговых бойцов одновременно – рекорд, четыре спортсмена из ТОП-10 по количеству полученных бонусов, даже шорты пошили эксклюзивные для некоторых атлетов – лишь часть той обертки, под которой подавали UFC 300. Но ощущение, что под слепящей глаза вывеской мне пытаются продать мыльный пузырь, не покидало до самого начала турнира в Лас-Вегасе. А вот какие мысли были после него?

Начался юбилей сенсационно: ранние прелимы открыла схватка в легчайшем весе двух бывших чемпионов бразильца Дейвесона Фигередо и американца Коди Гарбрандта. Чтобы столь титулованные бойцы выходили в октагон первыми – такого не было никогда. Закончилось все в середине второго раунда: 32-летний представитель США был хорош в стойке, но как только 36-летний южноамериканец уложил соперника в партер и провел удушающий, все стало кончено.

Без разбега в вечер ворвались легковесы 37-летний 14-й номер рейтинга Бобби Грин и мегарекордсмен по количеству боев и побед в UFC 40-летний Джим Миллер. Последний дрался, в том числе, за право стать первым, кто за карьеру выиграл сотый, двухсотый и трехсотый юбилейный турнир промоушена, но не случилось. Грин превратил лицо Миллера в отбитый стейк и взял свое единогласным решением.



Фото: ТАСС/Mikael Ona/ZUMA Press Wire

Ранние прелимы завершили победа в трех раундах еще одной экс-чемпионки Джессики Андраде над Мариной Родригес (минимальный вес) и первый в карьере нокаут от Ренато Мойкано в бою с Джэлином Тернером (легкий вес). В прелимах вообще творилось безумие – три досрочных битвы из четырех. Лишь экс-чемпион Алджамэйн Стерлинг возился все три раунда с Келвином Каттаром, да и сам бой в полулегком весе в соцсетях уже окрестили самым унылым на юбилее.

Зато остальные прелимы были хороши. Диего Лопес в той же категории убрал с дороги нокаутом Содика Юсуффа уже в первом раунде, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон в середине дебютного поединка в UFC своими мощными банками перекрыла кислород экс-чемпионке промоушена Холли Холм (легчайший вес), а бывший обладатель пояса в полутяжах Иржи Прохазка в неровном поединке отправил спать вернувшегося в октагон после двухгодичного перерыва Александра Ракича.

Это все – только предварительный кард! А впереди еще было два "титульника" и бой за звание "самого опасного ублюдка". Дикий вечер.

Зарубы заруб

Фото: ТАСС/Mikael Ona/ZUMA Press Wire

Главный кард открыл спорный выбор бойцов: в среднем весе подрались американцы 28-летний Бо Никал и 29-летний Коди Брандэйдж. На фоне тех, кто попал в прелимы, оба бойца по своим регалиям выглядели не так ослепительно, но на деле подарили фанатам хороший бой с очередным досрочным финишем вечера. Удушающий от Никала в середине второго раунда заставил оппонента бросить весла.

Далее случилась нервная сеча легковесов 27-летнего армяно-российского бойца Армана Царукяна и 34-летнего бразильца Чарльза Оливейры – еще одного экс-чемпиона UFC в эту звездную ночь. На кону было право сразиться с обладателем пояса в дивизионе и абсолютным лидером рейтинга UFC Исламом Махачевым, и Царукян был настолько взвинчен, что по пути к клетке ударил фаната, показавшего ему средний палец. Арман вел почти весь поединок, при этом пару раз едва не заглох от удушающего соперника. Он забрал-таки победу раздельным решением, но момент триумфа омрачен. Царукян уже пообещал стать самым молодым чемпионом дивизиона, а Махачев в соцсетях намекнул на их скорую встречу. Но для начала Ислам проведет защиту пояса с Дастином Порье на UFC 302 1 июня, о чем объявили после юбилейного турнира. К слову, это был не единственный сенсационный анонс, но об этом чуть позже.

После Царукяна и Оливейры – только пояса: два золотых и один абсолютно темный. Последний предназначается BMF – "самому опасному ублюдку UFC", если передавать суть аббревиатуры цензурно. Действующий носитель столь почетного звания и экс-временный чемпион в легком весе Джастин Гейтжи бился с бывшим обладателем титула в полулегкой категории Максом Холлоуэйем, который в погоне за новыми высотами перешел в более тяжелый дивизион. И вот этот поединок – однозначно легендарный. Холлоуэй и без того забирал поединок, но за 10 секунд до его конца предложил уже изувеченному Гейтджи пойти в безрассудный размен ударами в стойке. И замахали мельницы так, что фанаты подпрыгнули с кресел. А на самой последней секунде Макс ударом с правой отправил Джастина в тотальную бессознанку – возможно, это был момент года.



Фото: ТАСС/Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal via AP

Первый за вечер золотой "титульник" выпал на женский минимальный вес: обладательница пояса 34-летняя китаянка Вейли Жанг противостояла своей соотечественнице и ровеснице Янь Сяонань. Защита по идее должна была закончиться еще в первом раунде. Жанг в конце пятиминутки провела удушающий, Сяонань дотерпела, но на перерыв ушла, шатаясь от недостатка кислорода. Остальные четыре раунда Янь пыталась навязать борьбу, но как только дело шло в партер, Вейли забирала контроль и находила шансы для самой настоящей бомбардировки. В итоге единогласное решение судей в пользу Жанг без всяких вопросов.

На сладкое глава UFC Дана Уайт оставил не самую грандиозную, но и не менее занимательную афишу: действующий владелец пояса в полутяжах Алекс Перейра экзаменовал экс-обладателя титула Джамала Хилла. До боя 32-летний американец нехило достал 36-летнего бразильца своими выходками, что тот в начале первого раунда даже не отбил ему перчатку в знак приветствия. Триггером неспешного первого раунда стал неаккуратный удар ногой Хилла в область паха соперника. Судья отреагировал, но Перейра по-хозяйски отодвинул его, мол я в норме, и влепил обидчику с левой в челюсть так, что тот ушел на вынужденную посадку. Сочный нокаут стал жирной точкой – теперь уже скажу точно – очень крутого бойцовского вечера. А уж был ли он вот прям-таки легендарным, решайте сами.

При этом затейник Дана Уайт подготовил фанатам еще один сюрприз после финала UFC 300. Внимание: Конор Макгрегор официально возвращается в октагон 29 июня против американца Майкла Чендлера. Теперь я знаю, что будет делать полмира в этот вечер.

