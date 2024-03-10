Петр Ян вернулся, О'Мэлли защитил пояс: самые острые моменты турнира UFC 299

Шон О'Мэлли защитил пояс в легчайшем весе на турнире UFC 299, который состоялся в Майами в ночь на 10 марта. Среди других примечательных событий – возвращение в октагон Петра Яна и дебют в промоушене легенды Bellator Майкла "Венома" Пейджа. О главных битвах основного карда расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Ян и компания

Основной кард турнира UFC 299 на глазах 20-тысячной публики и Дональда Трампа открылся долгожданным для российских болельщиков камбэком: 31-летний бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Петр Ян снова в деле после годичного перерыва. Против него в октагон вышел 26-летний китаец Сонг Ядонг, который в пяти последних схватках одержал четыре победы. У 31-летнего россиянина бэкграунд был гораздо хуже – три поражения подряд.

За россиянина пришлось попереживать. В первом раунде Ян на фоне Ядонга выглядел слегка зажатым, чем с удовольствием пользовался китаец, расшатывая защиту россиянина. Однако в последующих двух пятиминутках пошел активный размен ударами, в котором экс-чемпиону уже не было равных. Настолько, что под конец поединка его оппонент смотрел на все сквозь кровь из-за рассечений над обоими глазами. Ян забрал победу единогласным решением судей с российским флагом на плечах, который в UFC никто и не думал отменять – за что им большое уважение. Только после боя Петр признался, что вышел в октагон с травмой ноги, но он выдержал и это испытание.



Далее перед публикой предстали 4-й и 11-й номера рейтинга в полусреднем весе – 37-летний бразилец Гилберт Бренс и 27-летний австралиец Джек Делла Маддалена. Первый уже успел заработать себе статус любимчика UFC, второй – только на пути к звездам. При этом Бернс выходил в октагон после поражения в последнем поединке, в то время как Маддалена в промоушене вообще не проигрывал.

Не случилось его поражения и в этот раз. Бернсу удобнее бороться на канвасе, Маддалене – в стойке. И если австралиец сумел найти противоядие, здорово выбираясь из цепкой хватки соперника, то вот бразилец – нет. В третьем раунде Маддалена опять ускользнул от соперника, Бернс тут же пошел за очередным тейкдауном, но нарвался на мощнейший заряженный удар коленом в челюсть. Южноамериканец рухнул и попал под добивающий арт-обстрел австралийца, после чего судья прекратил поединок – технический нокаут и очередная победа Маддалены.



Последними перед двумя главными поединками вечера вышли еще два полусредневеса – 31-летний Кевин Холлэнд из США и 36-летний англичанин Майкл Пейдж. Последний, несмотря на свой возраст, дебютировал в UFC, однако в другом промоушене – Bellator – он уже давно был одной из главных звезд. И прославился не только необычным узнаваемым стилем, но и жуткой травмой оппонента – проломил тому череп чудовищной силы ударом коленом. Американцу же выступления в лиге Даны Уайта далеко не в новинку, но из пяти последних боев он проиграл три, в том числе последний вышеупомянутому Маддалене.

Холлэнд до боя давил на разницу в классе между UFC и Bellator, однако после поединка его слова заиграли совершенно другими красками. Англичанин по прозвищу "Веном" провел все три раунда на фирменных опущенных руках, раз за разом выбрасывая обескураживающие удары по сопернику. Причем попадая, артистичный боец еще и успевал подурачиться на публике. Холлэнд пытался лишить размашистого долговязого Пейджа пространства, но особо в этом не преуспел – собственно, как и практически во всем. В третьем раунде у спортсмена с Туманного Альбиона даже были шансы добить падающего от пушечных выстрелов соперника, но он позволял тому встать и продолжить драться – довольно уникальное зрелище для смешанных единоборств.

Но в итоге Пейдж с кайфом довел поединок до победы единогласным решением судей.

Дастин Порье – Бенуа Сэн-Дени





Со-главный поединок вечера на этот раз пришелся на легкий вес. Показать класс вышли один из самых звездных бойцов UFC, бывший временный чемпион, 35-летний американец Дастин Порье и 28-летний, набирающий ход француз Бенуа Сэн-Дени.

Представитель США по прозвищу "Бриллиант" в последнем своем бою сверкнул не так ярко, улетев в нокаут во втором раунде от ноги Джастина Гейджи. После этого многие заговорили, что лучшие годы Порье уже в прошлом. Сэн-Дени же наоборот пер как танк, забрав пять последних боев из пяти, причем все – досрочно и максимум во втором раунде.

Но в этот раз француз поменялся ролями со своими предыдущими соперниками. Полтора раунда, по ощущениям, равного боя с небольшим преимуществом Сэн-Дени разбились о молодецкой силы удар с правой в челюсть в исполнении Порье.

Чистейший нокаут, который дает понять, что "Бриллиант" не потерял своей высокой ценности.

Шон О'Мэлли – Марлон Вера

Фото: AP Photo/Wilfredo Lee

Это был не только титульный бой, но еще и реванш. Действующий чемпион в легчайшем весе, один из самых колоритных персонажей промоушена и ярый фанат выжигающего розового 29-летний американец Шон О'Мэлли за карьеру в UFC проиграл только Марлону Вере. Дело было в далеком 2020-м, и тогда 31-летний эквадорец отправил оппонента в нокаут уже под конец первого раунда.

Но после этого боец из США не проигрывал уже никому. И титул не заставил себя ждать: О’Мэлли завладел поясом в августе 2023 года, забрав его у Аджамейна Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде. У Веры тоже была неплохая статистика, однако в пяти последних боях среди четырех побед затесалось поражение.

А теперь и еще одно – не будем ходить вокруг да около. О'Мэлли по прозвищу "Сахарный" устроил сопернику очень несладкую жизнь. Американец "выкрутил позвонки" Вере своими финтами, и добавил к этому важнейшую опцию в виде точных хлестких ударов с безопасного расстояния. Эквадорец к такому развитию событий оказался не готов. Лишь во второй половине боя, на накачке тренеров и осознании, что терять уже нечего, претендент на титул безрассудно пошел вперед. Но О'Мэлли защищался действительно по-чемпионски – хоть однажды и смачно получил в нос. Что не идет ни в какое сравнение с практически полностью развороченным лицом Веры.

Действующий чемпион уверенно отстоял пояс, по сути, не встретив стабильно мощного прессинга со стороны соперника. Судьи в своем решении были единогласны. Сегодня Майами – розовый. И уже есть первое дерзкое заявление обладателя пояса: О'Мэлли хочет в полулегкий вес и уже затребовал самолет в Испанию – за действующим чемпионом в этой категории Илией Топурией.