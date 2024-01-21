Два новых чемпиона и победа Евлоева: главные события UFC 297

В ночь на 21 января мир узнал двух новых чемпионов по итогам турнира UFC 297 в Торонто. В среднем весе Дрикус дю Плесси не бесспорно взял верх над действующим обладателем пояса Шоном Стриклендом, а Ракель Пеннингтон стала новой королевой в легчайшей категории, победив Майро Буэно Силву. Обо всех поединках основного карда расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Триумф Евлоева и Канада против США

Основной кард на UFC 297 вышел на редкость затяжным: болельщики на трибунах и у экранов провели почти четыре часа. Все бои, кроме одного, докатились до решения судей. Да и там, где финиш был досрочным, все случилось за считанные секунды до конца финального раунда.

Открыло основной кард главное событие для российских болельщиков. В полулегком дивизионе уроженец Ингушетии Мовсар Евлоев с девятой строчки рейтинга вышел против англичанина Арнольда Аллена, который замыкал топ-4. Многие специалисты и почти все букмекеры отдавали победу 29-летнему россиянину, который пока не знает поражений в карьере, выиграв все 17 своих поединков. Восемь из них – в UFC. Но его ровесник Аллен по прозвищу "Всемогущий" навязал такую борьбу, что заставил российских фанатов глотать успокоительное.

Получился равный и оттого нервный поединок, но с небольшим преимуществом Евлоева. Не обошлось и без грязных приемчиков от Аллена: англичанин взял голову россиянина в тиски и нанес серию ударов коленом в голову. Но судья посчитал, что все нормально, и действия Аллена были "неумышленными". К слову, битву судил один из топ-рефери Марк Годдард – из Британии.

После такого голова Евлоева была истерзана настолько, что во время захвата спины противника он замазал ее кровью. Но в целом Мовсар все три раунда держал уровень, нанеся серьезный урон сопернику, и пришел таки к победе единогласным решением судей.

Между боем Евлоева и двумя титульниками затесались два противостояния США и Канады. В среднем весе кто есть кто выяснили 36-летний американец Крис Кертис и 33-летний Марк-Андре Барио из соседней страны. И этот бой – главная ирония вечера.



Жизнь – лучший драматург: поединок с участием Кертиса с громким прозвищем "Экшн мэн" (The Action Man) выдался невероятно скучным и абсолютно невыразительным. Соперники не провели ни одного тейкдауна, все три раунда обмениваясь ударами в стойке. Не пожалели фанаты даже земляка, убивая спортсменов сокрушительным гулом. Но даже недовольство зрителей их не взбодрило. В нудной перестрелке чуть удачливее оказался Кертис, забравший победу раздельным решением судей.

Единственный досрочный финиш в основном карде случился в полусреднем весе, где 36-летний Нил Мэгни экзаменовал 32-летнего Майка Мэлотта из Канады. Этот бой – главный камбэк вечера. Практически весь поединок канадец буквально летел к своей победе. Мэлотт целенаправленно превращал левую ногу Мэгни в отбивную, чтобы ближе к кульминации поединка провести на ней пару болевых приемов. А второй раунд закончился тем, что канадец после проведенного тейкдауна устроил беспощадную бомбардировку лежащего на канвасе американца – тот еле выдержал.

Но под конец третьего раунда Мэлотт вымотался настолько, что еле стоял на ногах. Мэгни, одно из сильных качеств которого – терпение, за секунды до финала провел удачный тейкдаун и повторил с соперником то, что он устроил с ним в завершении второго отрезка боя. Но в отличие от Мэгни, Мэлотт с серией мощнейших выстрелов не справился – победа бойца из США техническим нокаутом.

Титульные поединки

Первый бой вечера за чемпионский пояс в легчайшем весе провели американка Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва из Бразилии. В 2018-м 35-летняя представительница США уже билась в титульном поединке, но тогда уступила Аманде Нуньес. И вот второй заход, причем снова не обошлось без легендарной спортсменки. Шанс побиться за пояс у Пеннингтон и Силвы появился после ухода Нуньес из UFC.

Скажем прямо, первый титульник получился скучным и вязким, как гудрон. Настолько, что соперницы часто выясняли отношения под оглушительный свист недовольных трибун. Во многом это было связано с выступлением 32-летней бразильянки. После активной работы Пеннингтон в стойке Силва навязывала сковывающую по рукам и ногам борьбу в попытках спастись от избиения. Американка хоть и не могла подолгу вырваться из этих клещей, но и лишнего сопернице не позволяла. Более того, Ракель набирала статистику акцентированных ударов, которых у нее по итогам поединка было примерно вдвое больше.

В таком ключе соперницы отработали все пять раундов. Пеннингтон за счет большей активности и напора взяла первый в карьере пояс единогласным решением судей. Но публика продолжала свистеть.



Зрелище абсолютно другого качества трибунам подарили действующий чемпион в дивизионе средневесов американец Шон Стрикленд и дерзкий претендент Дрикус дю Плесси со второй строчки рейтинга в этой категории. В 2023-м боец из США стал настоящей сенсацией UFC, забрав пояс у Исраэля Адесаньи. Но защищать титул в бою с 30-летним гладиатором из ЮАР, который выиграл шесть боев в UFC из шести – та еще задачка.

Результат этого поединка в комментариях уже окрестили противоречивым. Как минимум три раунда Стрикленд проводил практически образцовый бой для защиты титула, миксуя надежную защиту с ударами по принципу отбойного молотка – не слишком изящно, но пробивало до самых костей. Дю Плесси активнее шел в атаку, но больше махал не в цель, а куда попало. Да еще и тратил впустую драгоценные силы. А после всех проведенных тейкдаунов – их было немало – Стрикленд довольно быстро поднимался с канваса.

Все изменилось в последних раундах. Южноафриканец попал американцу под левый глаз так, что из рассечения забила кровь. Держать эталонную защиту при ухудшенном обзоре Шону стало гораздо сложнее. А Дрикус пошел ва-банк, предпринимая попытки штурма одну за одной. Стрикленд держался, продолжая уходить с настила после тейкдаунов, но количество прилетавших в его тело и голову ударов продолжало расти. Но досрочного финиша публика так и не увидела.

При этом казалось, что по сумме пяти раундов действующему чемпиону должно хватить очков для защиты титула. Но судьи решили иначе, отдав победу дю Плесси раздельным решением. Радости южноафриканца не было предела, а фанаты спорят по поводу результата поединка до сих пор.

Заткнуть рты хейтерам дю Плесси сможет только в бою по защите титула. И он уже потребовал подать ему Адесанью.