Славная охота. Как Анкалаев победил Уокера на UFC Fight Night 234

В ночь на 14 января россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Джонни Уокера в главном бою турнира UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе. Тем самым он оформил реванш за прерванный поединок в октябре 2023-го, который тогда окрестили скандальным. Чем уроженец Дагестана удивил американскую публику и как завершились другие бои основного карда, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Главное блюдо вечера

Первый поединок двух полутяжей Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера в октябре 2023 года завершился грандиозным скандалом. Еще в первом раунде россиянин зажал бразильца у сетки, а затем со всей силы вмазал тому коленом в голову, когда соперник находился на канвасе тремя точками опоры. UFC хоть и считается "боями без правил", но даже здесь подобное под строгим запретом.

После осмотра врачом, рефери запретил продолжать поединок, в итоге признанный несостоявшимся. Уокера, который всячески показывал возможность продолжать, такое решение взбесило настолько, что тот пошел на всех вокруг с кулаками. Утихомирить разгоряченного бойца смог лишь залетевший в октагон глава промоушена Дана Уайт.

С того момента и до самого реванша в Лас-Вегасе Анкалаев и Уокер продолжали наносить друг другу разящие удары – но уже в информационном поле. При этом сведение счетов спортсмены оставили исключительно на сам поединок. Несмотря на ситуацию в октябре, Анкалаев и Уокер уверяли – никакой непримиримой вражды между ними нет. Бразилец в одном из интервью даже пригласил россиянина на барбекю, которое устроит в случае своей победы. Поэтому рассчитывать на внеоктагонные разборки в стиле Конора Макгрегора здесь не приходилось.

Встретившись в Лас-Вегасе, между бойцами состоялся вполне уважительный разговор – пусть и не без доли перца. На фразу Анкалаева: "Ну что, пацан, попался?", Уокер ответил: "Я лев. Удачи. Все хорошо?" Россиянин же парировал: "Лев тебя съест". После этого бойцы пожали друг другу руки. Причем есть интересная деталь: диалог спортсмены вели на русском языке.

Дело в том, что Уокер в свое время проводил тренировочный лагерь в одном из московских клубов, а его двоюродный брат до сих пор оттачивает мастерство в России. Сам же бразилец последние годы живет в Ирландии и тренируется в клубе наставника все того же Макгрегора. Но продолжает поддерживать теплые отношения с русскими друзьями.



На Анкалаева ставили практически все эксперты и букмекеры. Немудрено, ведь россиянин – более универсальный боец, который ко всему прочему находится выше в рейтинге полутяжелого дивизиона: третья строчка против седьмой у оппонента. А Дана Уайт в случае победы пообещал Анкалаеву долгожданный титульный поединок. На кону стояло слишком многое.

Уокер же на чашу весов мог положить превосходство в проценте досрочных побед (90% против 56% у Анкалаева), более внушительную антропометрию и запредельный настрой доказать, что случившееся прошлой осенью – фатальная ошибка врача.

За считанные минуты до боя зал практически хором скандировал: "Джонни, Джонни!" Но Анкалаев не стушевался от слова совсем. Он, словно охотник, стал выжидать идеальный момент для сокрушительной атаки. Дебют со своей серией лоу-киков чуть активнее провел Уокер, однако россиянин к концу пятиминутки плавно перехватил инициативу, подбираясь к своей жертве все ближе и ближе.

Правда, вновь не обошлось без запрещенных приемов – пусть и случайных. Если в октябрьском бое пострадала голова бразильца, то в этот раз пах. Уокеру понадобилась пара минут на то, чтобы прийти в себя. А пока бразилец восстанавливался, судья вынес Магомеду строгое предупреждение.

Второй раунд стал последним. Поработав пару минут в стойке, Анкалаев нашел момент для сокрушительного удара правой рукой в челюсть. Уокера отшвырнуло на канвас, после чего россиянин всадил ему еще один не менее сильный добивающий выстрел – нокаут, после которого бразилец вышел на церемонию объявления победителя, прикрывая лицо пропитавшимся кровью полотенцем.

После боя Анкалаев громко заявил, что давно готов к титульному и очень его жаждет. И на горизонте уже замаячил поединок с действующим чемпионом в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой. А с Уокером, по словам российского бойца, отныне вопрос закрыт, и никаких личных конфликтов между ними нет.

Основной кард

Со-главным поединком турнира в Лас-Вегасе должен был стать бой пятого и шестого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона между бразильцем Матеусом Николау и португальцем Манелем Капе. Однако последний оказался слишком "тяжелым" для своей категории.

На взвешивании весы показали у португальца полтора лишних килограмма. Теперь у Капе в первую очередь похудеет кошелек: из-за сорванного боя спортсмен лишится части своего гонорара. Сам спортсмен объяснил, что весогонку подпортил вирус, который он подхватил во время подготовки.

В итоге организаторы подняли из предварительного карда в основной бой тяжеловесов между выступающим в UFC под флагом США уроженцем Белоруссии Андреем Орловским и доминиканцем Валдо Кортесем-Акостой. На фоне легендарного 44-летнего выходца из СССР, который становился чемпионом промоушена аж в середине 2000-х, его 32-летний соперник выглядел мальчишкой. Собственно, весь бой он так себя и вел, чередуя удары с провоцирующими соперника танцевальными па.

При этом Орловский в целом был довольно пассивен, о чем ему постоянно говорили тренеры. Но толком мобилизоваться белорус так и не смог. В итоге поединок продлился все три раунда, после которых судьи единогласно отдали победу экстравагантному доминиканцу.

В дивизионе средневесов публику порадовали американец Филипп Хоуз и бразилец Брунно Феррейра. Оба вышли в октагон после поражений в предыдущих поединках. Южноамериканцу по прозвищу "Халк" хватило одного раунда, чтобы почувствовать вкус победы. Ближе к концу первой пятиминутки Феррейра провел зубодробительный удар коленом в голову Хоуза, после которого американец еле остался в строю.

Ненадолго: за шесть секунд до конца раунда после очередного точного удара в челюсть соперника "Халк" оформил свой супергеройский нокаут.



В легчайшем весе биться вышли два американца Рики Симон и Марио Баутиста. И тот, и другой в последних шести боях одержали пять побед и по разу уступали своим соперникам. Правда свой последний поединок в UFC Симон, в отличие от Баутисты, выиграл.

Эта битва поистине стала королевской на турнире в Лас-Вегасе: яркой, зрелищной, с градом атак с каждой из сторон. В итоге Баутиста был точнее и вырвал победу единогласным решением судей. При этом больше всего публике наверняка запомнится чудовищно сильный удар Симона левой в голову оппоненту, после которого тот буквально перевернулся в воздухе. Баутиста просто чудом избежал нокаута.

Неохваченным вниманием в основном карде остался лишь бой представителей легкого веса Джима Миллера из США и Габриэля Бенитеза, представляющего Мексику. Американец, который поставил уйму рекордов в UFC, хоть и 40-летний ветеран, но явно не стареет душой: из пяти последних битв он четырежды выходил победителем. Бенитез тоже не юн – ему 35, и он в последних боях по большому счету чередовал победы с поражениями.

Экзамен у легенды мексиканец однозначно не сдал. Миллер по-профессорски выбивал из соперника силы, чтобы в середине третьей пятиминутки провести удачный тейкдаун с применением удушающего. Бенитезу не оставалось ничего другого, кроме как постучать по руке сопернику. Набрав ход, Миллер не собирается останавливаться и хочет выходить в октагон и дальше. Как видим, здоровье более чем позволяет.

