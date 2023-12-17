Триумф Эдвардса, фиаско Фергюсона. Главные итоги турнира UFC 296

Последний в 2023 году турнир по смешанным единоборствам UFC 296 прошел в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе. В главном поединке англичанин Леон Эдвардс единогласным решением победил американца Колби Ковингтона и сохранил чемпионский пояс в полусреднем весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других важных боях турнира.

Тони Фергюсон – Пэдди Пимблетт

Не исключено, что на UFC 296 39-летний Тони Фергюсон вышел в октагон в последний раз в своей карьере – как минимум в самом популярном бойцовском промоушене.

Еще совсем недавно американец наводил страх в легком весе, финишировал своих соперников одного за одним, и даже становился временным чемпионом дивизиона. Более того, до поединка с Джастином Гэтжи в мае 2020-го Фергюсон имел 12 побед в UFC кряду. Это была одна из самых длительных победных серий в легком весе (столько же когда-то было у Хабиба Нурмагомедова).

Но после встречи с Гэтжи Фергюсон начал путь к антирекорду. И к декабрю 2023-го подошел уже с серией из шести поражений подряд. Очередной проверкой Тони должен был стать любимчик главы промоушена Даны Уайта – колоритный англичанин Пэдди Пимблетт. Он одержал четыре победы в UFC, но с первым же серьезным соперником – американцем Джаредом Гордоном – едва не дал осечку. А некоторые и вовсе уверены, что по очкам Пимблетт однозначно проиграл. Поэтому поединок с Фергюсоном мог помочь Пэдди расставить все точки над i.

Однако вопросы после этого боя все-таки остались. Пимблетт доминировал по итогам двух раундов, причем концовке первого он и вовсе отправил Тони в нокдаун, красиво попав в прыжке коленом в голову. По большому счету, для Фергюсона все могло закончиться уже тогда, но каким-то чудом американец сумел спастись в партере.

Во втором раунде избиение Тони продолжилось, но вот в третьем ход поединка неожиданно переломился: стало понятно, что выдохся не только он, но и Пимблетт. Пэдди несколько раз неуклюже попробовал провести тейкдаун, и в какой-то момент это даже получилось. Англичанин оказался в комфортном положении в партере, но за минуту до конца едва не был пойман на гильотину.

Пимблетт в результате бой все-таки выиграл – судьи единогласно присудили победу ему. Но как в таком функциональном состоянии британец собирается биться с соперниками из топ-15 – большой вопрос. Фергюсон же продолжает свой путь к неминуемому закату спортивной карьеры.



Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон

В этом поединке все оказалось чуть более предсказуемо и однозначно. Экс-чемпион промоушена M-1 в полусреднем весе Шавкат Рахмонов из Казахстана всего за пять боев в UFC запрыгнул в пятерку сильнейших в своем дивизионе. На пути к титулу казахстанец должен был сделать предпоследний шаг – сразиться с шестым номером рейтинга Стивеном Томпсоном.

Статистику американца сложно было назвать удачной: в последних десяти боях у него всего четыре победы. Но это можно понять: 40-летний Томпсон – настоящий ветеран UFC, выступающий в промоушене с 2012 года. Несмотря на возраст, в последнем поединке год назад Томпсон нокаутировал значительно более молодого оппонента, американца Кевина Холланда. Так что хоть и лучшие времена Стивена уже позади, удивить Рахмонова ему было чем.

Но Шавкат все же оказался сильнее, причем для победы ему хватило всего двух раундов. Большая часть дебютной пятиминутки прошла в плотной борьбе с преимуществом Рахмонова, несколько раз казахстанец неплохо попал по сопернику. Второй раунд почти сразу перешел в партер, Шавкат уверенно шел к тому, чтобы финишировать американца, и мог это сделать еще за две минуты до перерыва. Казахстанский боец взял голову Томпсона в замок, но тот чудом сумел выбраться из этой ситуации.

Однако в конце концов Рахмонов все же добился своего: за 20 секунд до конца раунда Шавкат снова набросил треугольник. На этот раз Стивен уже не дотерпел, постучав по канвасу всего за пять секунд до спасительного гонга.



Алешандре Пантожа – Брэндон Ройвел

В первом титульном поединке вечера чемпион наилегчайшего веса Алешандре Пантожа должен был защитить пояс в противостоянии со вторым номером дивизиона Брэндоном Ройвалом. Причем фактически это был реванш. Бразилец и американец уже встречались в августе 2021-го, и тогда сильнее оказался Пантожа.

После этого Алешандре выиграл еще два боя – против американца Алекса Переса и мексиканца Брэндона Морено. Последний поединок и принес бразильскому бойцу чемпионский титул, к которому Пантожа шел целых 6,5 лет.

Путь Ройвала к поясу занял чуть меньше времени – он только дебютировал в UFC в мае 2020-го. После первого поражения в битве с Пантожей Брэндон одержал три победы кряду и получил шанс сразиться за титул.

Первый раунд буквально молниеносно начался с атак бразильца, через две минуты чемпион провел тейкдаун и по итогу уверенно забрал дебютный отрезок поединка. Во втором Пантожа продолжил наращивать преимущество, и даже неплохо потряс Ройвала за минуту до перерыва.

К середине боя ситуация стала выравниваться. Брэндон стал все чаще попадать по чемпиону, а Пантожа все больше начал делать ставку на финиш в партере. Ройвал чудом сумел выбраться из тисков бразильца, а в концовке четвертого раунда и вовсе чуть не укротил своего соперника.

Заключительная пятиминутка началась с доминирования американца. Постепенно Алешандре вернул себе контроль, но по факту все же проиграл раунд. Однако судьи единогласно отдали победу Пантоже – причем двое из них посчитали, что чемпион выиграл все пять раундов.



Леон Эдвардс – Колби Ковингтон

Более очевидным, но менее насыщенным получился главный бой вечера. Британец ямайского происхождения Леон Эдвардс, который полтора года назад завоевал титул в полусреднем весе в поединке с Камару Усманом и уверенно защитил пояс в реванше, должен был выйти в октагон с третьим номером рейтинга Колби Ковингтоном. Американец же обещал в очном противостоянии уничтожить чемпиона.

Первый раунд титульного боя получился пристрелочным: Колби и Леон осторожно проверяли друг друга и не бросались вперед. Пару раз хорошо попал Эдвардс, но до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло.

Во втором раунде веселее не стало, но Эдвардс продолжал давить. При этом Леон методично отбивал ноги сопернику с помощью лоу-киков, заставляя того чувствовать себя некомфортно и менять стойки. С минимальным преимуществом Эдвардс забрал и вторую пятиминутку.

В третьей Ковингтон несколько раз пытался перевести поединок в партер, но и на настиле Леон не дал претенденту ни единого шанса. При этом четвертый раунд получился равным, а Колби стал чаще попадать по чемпиону.

В первой половине заключительной пятиминутки Эдвардс вновь перехватил инициативу и даже едва не взял соперника на удушающий – Ковингтон чудом сумел вывернуться. А раунд американец закончил и вовсе в гарде, нанося удары по, казалось, выдохшемуся британцу.

Тем не менее и здесь судьи единогласным решением отдали победу действующему обладателю титула, а Леон, таким образом, успешно провел уже вторую защиту пояса. Однако теперь Эдвардс почти наверняка проведет бой с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым, который решил подняться в полусредний дивизион. И насколько большие шансы у англичанина сохранить свой титул в третий раз – покажет время.