Российский боец UFC Магомедов встретился с Роналду в Саудовской Аравии

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Он посетил тренировочную базу клуба "Аль-Наср", где пообщался с форвардом и обменялся с ним футболками.

Хоккеист Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки 15 апреля, сообщили в НХЛ. В этот день "Вашингтон" сыграет против "Нью-Йорк Айлендерс".

Теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Потапова вышли в четвертьфиналы турниров во Франции и Австрии соответственно.

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