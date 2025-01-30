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30 января, 07:45

Спорт

Российский боец UFC Магомедов встретился с Роналду в Саудовской Аравии

Российский боец UFC Магомедов встретился с Роналду в Саудовской Аравии

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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Он посетил тренировочную базу клуба "Аль-Наср", где пообщался с форвардом и обменялся с ним футболками.

Хоккеист Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки 15 апреля, сообщили в НХЛ. В этот день "Вашингтон" сыграет против "Нью-Йорк Айлендерс".

Теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Потапова вышли в четвертьфиналы турниров во Франции и Австрии соответственно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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