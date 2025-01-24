Теннисист Джокович снялся с матча со Зверевым на Australian Open

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Седьмая ракетка мира Новак Джокович, представляющий Сербию, снялся с матча с немцем Александром Зверевым на Australian Open, пишет RT.

Состоялся только первый сет, который завершился со счетом 7:6 (7:5) в пользу Зверева. Джокович был вынужден прервать матч из-за травмы.

"Может ли это быть моим последним Australian Open? Возможно, мне нужно будет посмотреть, как пойдет сезон. Я хочу продолжить", – сказал серб в беседе с журналистом Record Хосе Моргадо.

За свою спортивную карьеру Джокович одержал 99 побед на турнирах АТР, 24 победы – на турнирах Большого шлема. Кроме того, спортсмен является победителем Олимпийских игр прошлого года.

Джокович в четвертьфинале Australian Open победил в матче против испанца Карлоса Алькараса. Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде продолжается до 26 января.

