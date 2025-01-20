Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 10:30

Спорт

Кудерметова проиграла Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open

Фото: ТАСС/ЕРА/JAMES ROSS

Теннисистка из России Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open. Таким образом, российская спортсменка не вышла в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает газета "Известия".

Матч состоялся 20 января в Мельбурне и завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Свитолиной. Встреча продлилась 1 час 23 минуты.

Теперь украинской теннисистке предстоит сыграть с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз и спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

До этого россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев проиграли 121-й ракетке мира американцу Ленеру Тьену и 112-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке соответственно.

Между тем сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема. Спортсмен обыграл португальца Жайме Фарию в матче второго круга Australian Open. Для Джоковича матч стал 430-м на турнирах Большого шлема. Таким образом, теннисист превзошел достижение швейцарца Роджера Федерера. На счету сербского теннисиста 381 победа.

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика