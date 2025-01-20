Кудерметова проиграла Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open

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Теннисистка из России Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open. Таким образом, российская спортсменка не вышла в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает газета "Известия".

Матч состоялся 20 января в Мельбурне и завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Свитолиной. Встреча продлилась 1 час 23 минуты.

Теперь украинской теннисистке предстоит сыграть с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз и спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

До этого россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев проиграли 121-й ракетке мира американцу Ленеру Тьену и 112-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке соответственно.

Между тем сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема. Спортсмен обыграл португальца Жайме Фарию в матче второго круга Australian Open. Для Джоковича матч стал 430-м на турнирах Большого шлема. Таким образом, теннисист превзошел достижение швейцарца Роджера Федерера. На счету сербского теннисиста 381 победа.